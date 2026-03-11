ΗΠΑ: Τα αποθέματα πετρελαίου θα προσφέρουν ανακούφιση - Προσωρινό το πρόβλημα
ΗΠΑ: Τα αποθέματα πετρελαίου θα προσφέρουν ανακούφιση - Προσωρινό το πρόβλημα

11/03/2026 • 15:25
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα πετρελαίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί «προσωρινό πρόβλημα μεταφοράς του», το οποίο προκαλεί άνοδο των τιμών του, δήλωσε την Τετάρτη στο Fox News ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ.

«Σίγουρα, τέτοιες στιγμές χρησιμοποιούνται αυτά τα αποθέματα, γιατί αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ελλείψεις. Είναι πρόβλημα μεταφοράς, το οποίο είναι προσωρινό», τόνισε ο Μπέργκαμ στην εκπομπή Fox & Friends.

Σημειώνεται πως νωρίτερα το Ιράν εξαπέλυσε απειλές λέγοντας πως το πετρέλαιο θα φτάσει 200 δολάρια το βαρέλι. 

