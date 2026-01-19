Νταβός: Ο Τραμπ «αποβιβάζει» στην Ελβετία τη μεγαλύτερη αποστολή των ΗΠΑ στα χρονικά

Με τους ισχυρούς ηγέτες κρατών και επιχειρήσεων να έχουν ξεκινήσει να φτάνουν στο Νταβός της Ελβετίας, όπου από σήμερα και τις επόμενες μέρες θα διεξάγεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ηγηθεί της μεγαλύτερης αποστολής των ΗΠΑ που έχει πάει ποτέ στο ευρωπαϊκό θέρετρο.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες πριν από την Τετάρη (όταν και είναι προγραμματισμένη η ομιλία του στο Φόρουμ) ο Τραμπ «ταρακούνησε» και πάλι τη διεθνή κοινότητα, με τις πιο πρόσφατες χρονικά απειλές του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα

Όπως μετέδωσε τη Δευτέρα η Deutsche Wellle, ο Τραμπ θα ηγηθεί της μεγαλύτερης αμερικανικής αντιπροσωπείας που έχει πάει ποτέ στο Νταβός, η οποία περιλαμβάνει πέντε υπουργούς και άλλους ανώτερους αξιωματούχους.

Η αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, προετοιμάζοντας το έδαφος για συζητήσεις υψηλού επιπέδου σχετικά με την Ουκρανία, τη Βενεζουέλα, τη Γάζα και το Ιράν.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους συμμάχους της G7 στο Κίεβο — συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — στο περιθώριο της κύριας εκδήλωσης, προκειμένου να ζητήσει την υποστήριξη των ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι αναμένεται να αξιοποιήσουν τις συναντήσεις τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την ομάδα του για να συζητήσουν το θέμα της Γροιλανδίας και να τον παροτρύνουν να ανακαλέσει την απειλή του για την επιβολή δασμών.