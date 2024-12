Ακόμη ένα Boeing 737-800 της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air, το οποίο εκτελούσε πτήση εσωτερικού αντιμετώπισε αδιευκρίνιστο πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης, παρόμοιο με εκείνο που ανέφερε το πλήρωμα του αεροσκάφους του ίδιου τύπου που συνετρίβη την Κυριακή (29/12), πάντως επέστρεψε στο αεροδρόμιο από όπου είχε μόλις απογειωθεί και προσεδαφίστηκε με ασφάλεια, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Γκίμπο της Σεούλ για την Τσετζού νωρίτερα τη Δευτέρα (30/12), εξήγησε το Γιονάπ, επικαλούμενο πηγές του στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Τα 39 από τα 41 αεροσκάφη του στόλου της Jeju Air είναι αυτού του τύπου.

Την ίδια ώρα, οι αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν τη Δευτέρα πως σχεδιάζουν «ειδικές επιθεωρήσεις» όλων των Boeing 737-800 που χρησιμοποιούνται στη χώρα, μετά τον θάνατο 179 ανθρώπων στη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους του τύπου αυτού αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωσή του χθες Κυριακή στην πόλη Μουάν.

«Συνολικά 101 αεροσκάφη Boeing 737-800 χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Νότια Κορέα και εξετάζουμε επιλογές για να διενεργήσουμε ειδικές επιθεωρήσεις όσον αφορά την ασφάλειά τους», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Τζου Τζονγκ-γουάν, αξιωματούχος αρμόδιος για τον τομέα των αερομεταφορών στο υπουργείο Μεταφορών στη χώρα της Ασίας.

Υπενθυμίζεται ότι, μόλις δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί, αν και τραυματισμένοι σε σοβαρή κατάσταση, από το ουραίο τμήμα του κουφαριού αεροσκάφους της εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air με 181 επιβαίνοντες, που συνετρίβη στη Νότια Κορέα. Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να έχει κατεβάσει τους τροχούς στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, έπεσε πάνω σε περίφραξη και ανατινάχτηκε.

Oι νεκροί ανέρχονται στους 179. Ο νεαρότερος σε ηλικία επιβάτης ήταν 3 ετών, ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν 78. Η κυβέρνηση της χώρας κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος έως τις 4 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, οι επιζώντες είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα –δύο αεροσυνοδοί– οι μαρτυρίες των οποίων αναμένεται να συνδράμουν στην έρευνα των Αρχών που ξεκίνησε ήδη. Τα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να δώσουν τα δύο μαύρα κουτιά, ενώ οι ειδικοί θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αρχικές υποδείξεις ότι το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737-8AS, συγκρούστηκε εν πτήσει με πουλιά.

Όσο για τους επιβαίνοντες, οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεφαν στη Σεούλ από χριστουγεννιάτικες διακοπές στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Πηγή: AP Photo/Ahn Young-joon

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το δυστύχημα του αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση JJA-2216 έγινε την Κυριακή (29/12) στις 09:03 (02:03 ώρα Ελλάδας). Στο Μπόινγκ, το οποίο είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Αύγουστο του 2009, επέβαιναν 181 άνθρωποι: 175 επιβάτες, ανάμεσά τους δυο υπήκοοι Ταϊλάνδης, και εξαμελές πλήρωμα.

Βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο MBC εικονίζει το Μπόινγκ να κάνει προσγείωση με την κοιλιά, χωρίς τους τροχούς κατεβασμένους, και με καπνό να εκλύεται από τους κινητήρες. Κατόπιν, προσκρούει σε εμπόδιο και μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα.

Σε άλλα βίντεο, που μεταδόθηκαν από νοτιοκορεατικά τηλεοπτικά δίκτυα, βλέπει κανείς πολλά οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων γύρω από το κουφάρι του αεροσκάφους, που είναι σχεδόν ολοσχερώς απανθρακωμένο, με εξαίρεση τμήμα της ουράς, καθώς και τραυματιοφορείς να μεταφέρουν σορούς βαλμένες μέσα σε μπλε σάβανα.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος, Τσόι Σανγκ-μοκ, προέδρευσε σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου και μετέβη μετά το μεσημέρι στον τόπο της τραγωδίας, όπου διαβεβαίωσε πως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να σωθούν ζωές και να προσφερθεί όποια βοήθεια σε τραυματίες και συγγενείς των θυμάτων.

Jeju Air 737-800 has crashed after overrunning the runway at Muan International Airport, South Korea.



The aircraft overran runway 01 and was destroyed when it collided with a ground obstacle, the aircraft disintegrated and burst into flames. The accident was caused by a landing… pic.twitter.com/d3hJtwD0Hm