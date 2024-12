Deutsche Welle

Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, όπως φαίνεται. Αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air που εκτελούσε διεθνή πτήση παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση χωρίς να κατεβάσει τροχούς στο αεροδρόμιο της πόλης Μουάν, στη Νότια Κορέα, αλλά έπεσε πάνω σε περίφραξη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με την εταιρεία στο αεροσκάφος επέβαιναν 181 άτομα, μεταξύ αυτών και έξι μέλη του πληρώματος. Το δυστύχημα συνέβη στις εννέα το πρωί της Κυριακής (δύο τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας).

Aργά το απόγευμα τοπική ώρα η πυροσβεστική έχει επιβεβαιώσει επισήμως öoti 179 άνθρωποι είναι νεκροί. Μόλις δύο από τους επιβαίνοντες ανασύρθηκαν ζωντανοί, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, από το ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Ήταν η μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία που έχει σημειωθεί στην κορεατική χερσόνησο από το 1997, όταν αεροσκάφος της Korean Airlines κατέπεσε και συνετρίβη στη ζούγκλα του Γκουάμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 228 επιβαίνοντες.

Πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος από τον Λι Τζονγκ Χιουν, επικεφαλής της πυροσβεστικής στην πόλη Μουάν, 290 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ: «ΕΙκάζουμε ότι το δυστύχημα οφείλεται είτε σε μία σύγκρουση με πουλιά εν πτήσει, είτε σε επιδείνωση των καιρικών συνθηκών. Μέχρι τις 12.41 σήμερα καταμετρήθηκαν 80 νεκροί, ενώ έχουμε και δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία». Ανακοίνωση των αρχών υποστηρίζει ότι ο πύργος ελέγχου είχε ενημερώσει τον πιλότο για σμήνη πουλιών, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στην πτήση.

«Η υπόθεση φαίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς τόσο το αεροσκάφος, όσο και η αεροπορική εταιρεία υποτίθεται ότι έχουν καλές προδιαγραφές ασφαλείας» δηλώνει αναλυτής σε θέματα αεροπλοἴας στο αμερικανικό δίκτυο CNN. Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους στο αεροδρόμιο της Μουάν. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εντοπίσουμε και άλλους τυχόν επιζήσαντες» λέει ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Λι Τζονγκ Χουάν. «Έχοντας δει τον τόπο του δυστυχήματος, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αισθάνομαι βαθιά θλίψη».

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Jeju ιδρύθηκε το 2005 και εκτελεί εσωτερικά δρομολόγια στη Νότια Κορέα, αλλά και πτήσεις από και προς την Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη και τις Φιλιππίνες. Είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται σε θανατηφόρο δυστύχημα. Πάντως τον Αύγουστο του 2007 αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας είχε ξεφύγει από τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Μπουσάν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά επτά από τους επιβαίνοντες.

Ο CEO της Jeju Air, Κιμ Ε Μπάε, ζήτησε συγγνώμη, επισημαίνοντας πάντως ότι είναι ακόμη νωρίς για να προκύψουν αξιόπιστες πληροφορίες για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας. «Κατ' αρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλους όσους εκτιμούν την Jeju Air, κυρίως όμως να εκφράσω τη συγγνώμη μου και τα συλληπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει. «Προς το παρόν, είναι δύσκολο να γίνουν εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της επίσημης έρευνας, που διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές».

Για το δυστύχημα ενημερώθηκε και ο υπηρεσιακός πρόεδρος της χώρας, Τσόι Σανγκ Μοκ, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Εδώ και εβδομάδες η Νότια Κορέα διέρχεται σοβαρή πολιτική κρίση, καθώς ο συντηρητικός πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ καθαιρέθηκε από τη Βουλή στα μέσα Δεκεμβρίου μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου.

Από τους 179 νεκρούς έχουν αναγνωρισθεί οι 65, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία διευκρινίζοντας ότι λαμβάνονται δείγματα DNA για την αναγνώριση των υπολοίπων θυμάτων

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι βρέθηκαν τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό υπουργείο Μεταφορών, ο πύργος ελέγχου είχε ειδοποιήσει το πλήρωμα του αεροσκάφους για σύγκρουση με σμήνος πουλιών. Ο πιλότος εξέπεμψε συναγερμό ("Mayday") δύο λεπτά αργότερα κατά την προσπάθειά του να προσγειώσει το αεροσκάφος.

Η κυβέρνηση της χώρας κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος έως τις 4 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, οι επιζώντες είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα –δύο αεροσυνοδοί– οι μαρτυρίες των οποίων αναμένεται να συνδράμουν στην έρευνα των Αρχών που ξεκίνησε ήδη. Τα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να δώσουν τα δύο μαύρα κουτιά, ενώ οι ειδικοί θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αρχικές υποδείξεις ότι το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737-8AS, συγκρούστηκε εν πτήσει με πουλιά.

Όσο για τους επιβαίνοντες, οι περισσότεροι από αυτούς επέστρεφαν στη Σεούλ από χριστουγεννιάτικες διακοπές στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το δυστύχημα του αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση JJA-2216 έγινε την Κυριακή (29/12) στις 09:03 (02:03 ώρα Ελλάδας). Στο Μπόινγκ, το οποίο είχε τεθεί σε υπηρεσία τον Αύγουστο του 2009, επέβαιναν 181 άνθρωποι: 175 επιβάτες, ανάμεσά τους δυο υπήκοοι Ταϊλάνδης, και εξαμελές πλήρωμα.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας των Αερομεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ θα στείλει μια ομάδα Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσουν τις αρχές της Νότιας Κορέας στις έρευνες που διεξάγουν για τη συντριβή του αεροσκάφους της Jeju Air στην πόλη Μουάν. Η NTSB ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι στην έρευνα θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της εταιρείας αεροναυπηγικής Boeing και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Βίντεο που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο MBC εικονίζει το Μπόινγκ να κάνει προσγείωση με την κοιλιά, χωρίς τους τροχούς κατεβασμένους, και με καπνό να εκλύεται από τους κινητήρες. Κατόπιν, προσκρούει σε εμπόδιο και μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα.

Σε άλλα βίντεο, που μεταδόθηκαν από νοτιοκορεατικά τηλεοπτικά δίκτυα, βλέπει κανείς πολλά οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων γύρω από το κουφάρι του αεροσκάφους, που είναι σχεδόν ολοσχερώς απανθρακωμένο, με εξαίρεση τμήμα της ουράς, καθώς και τραυματιοφορείς να μεταφέρουν σορούς βαλμένες μέσα σε μπλε σάβανα.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος, Τσόι Σανγκ-μοκ, προέδρευσε σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου και μετέβη μετά το μεσημέρι στον τόπο της τραγωδίας, όπου διαβεβαίωσε πως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να σωθούν ζωές και να προσφερθεί όποια βοήθεια σε τραυματίες και συγγενείς των θυμάτων.

Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα στο οποίο εμπλέκεται αεροσκάφος της Jeju Air, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες αερομεταφορών χαμηλού κόστους, ιδρυθείσας το 2005.

