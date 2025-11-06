Νότια Κορέα: Κατάρρευση κτιρίου σε σταθμό ενέργειας - Φόβοι για 7 εγκλωβισμένους

Οι αρχές της Νότιας Κορέας φοβούνται ότι επτά άτομα παγιδεύτηκαν την Πέμπτη μετά την κατάρρευση ενός μεγάλου κτιρίου σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη Ουλσάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, αν και άλλα δύο άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια.

Ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως τον αριθμό των αγνοουμένων στο Reuters.

Νωρίτερα, το Yonhap και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν έξι αγνοούμενους και πιθανώς παγιδευμένους.

Μια φωτογραφία στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης έδειχνε μια τεράστια μεταλλική κατασκευή να έχει καταστραφεί και να έχει ανατραπεί στην περιοχή.