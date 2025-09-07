Νότια Κορέα και ΗΠΑ συμφώνησαν για την απελευθέρωση των εργαζομένων στο εργοστάσιο της Hyundai

Η Νότια Κορέα μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την απελευθέρωση των κρατουμένων Κορεατών εργαζομένων στη Γεωργία, μετέδωσε την Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, το οποίο επικαλείται έναν αξιωματούχο του προεδρικού γραφείου.

Μόλις ολοκληρωθούν οι διοικητικές διαδικασίες, ένα αεροπλάνο θα αναχωρήσει για να φέρει πίσω τους Κορεάτες, ανέφερε με το δημοσίευμα.

Η σύλληψη περίπου 475 εργαζομένων στο εργοστάσιο κοντά στη Σαβάνα, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης καταστολής των μεταναστών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής του νόμου σε ένα μόνο σημείο στην ιστορία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ και η Σεούλ, ένας σημαντικός ασιατικός σύμμαχος και επενδυτής στις ΗΠΑ, βρίσκονται σε διαμάχη σχετικά με τις λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας που περιλαμβάνει επενδύσεις της Νότιας Κορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ ενδέχεται να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα τον Οκτώβριο για τη συνάντηση της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, μετέδωσε το CNN το Σάββατο.

Ο αξιωματούχος της Νότιας Κορέας δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει τρόπους βελτίωσης του συστήματος χορήγησης βίζας για τους Κορεάτες εργαζόμενους που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ, προκειμένου να «αποτραπεί ένα παρόμοιο περιστατικό».