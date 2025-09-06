Οι ΗΠΑ συνέλαβαν 475 Νοτιοκορεάτες σε εργοστάσιο της Hyundai - Σφοδρή αντίδραση της Σεούλ

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ, διέταξε το Σάββατο να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η σύλληψη εκατοντάδων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια επιδρομής των αμερικανικών μεταναστευτικών αρχών σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών αυτοκινήτων της Hyundai.

Το υπουργείο Εξωτερικών της ασιατικής χώρας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση έχει συγκροτήσει ομάδα για να ανταποκριθεί στη σύλληψη περισσότερων από 300 Κορεατών την Πέμπτη στις εγκαταστάσεις, που βρίσκονται υπό κατασκευή στη νότια πολιτεία της Τζόρτζια, και ότι ενδέχεται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με αξιωματούχους, εάν χρειαστεί.

Η σύλληψη περίπου 475 εργαζομένων στο εργοστάσιο κοντά στη Σαβάνα, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης καταστολής των μεταναστών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής του νόμου σε ένα μόνο σημείο στην ιστορία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ και η Σεούλ, ένας σημαντικός ασιατικός σύμμαχος και επενδυτής στις ΗΠΑ, βρίσκονται σε διαμάχη σχετικά με τις λεπτομέρειες μιας εμπορικής συμφωνίας που περιλαμβάνει επενδύσεις της Νότιας Κορέας στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων.