Νότια Κορέα: Η απόκτηση πυρηνικών υποβρυχίων δεν αποσκοπεί στον εξοπλιστικό ανταγωνισμό

Η Νότια Κορέα δήλωσε τη Δευτέρα ότι η προσπάθειά της να αποκτήσει υποβρύχια πυρηνικής πρόωσης δεν έχει στόχο την κλιμάκωση ενός ευρύτερου εξοπλιστικού ανταγωνισμού, και ότι έχει διαβεβαιώσει τόσο την Ουάσινγκτον όσο και το Πεκίνο πως τα υποβρύχια είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση του προγράμματος υποβρυχίων της Βόρειας Κορέας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε την Πέμπτη ότι έχει δώσει στην Νότια Κορέα την έγκριση να κατασκευάσει υποβρύχιο πυρηνικής πρόωσης, μία εντυπωσιακή κίνηση που θα εντάξει τη Σεούλ σε ένα περιορισμένο club χωρών με τέτοια σκάφη.

«Δεν γίνεται για να δημιουργηθεί μεγαλύτερος εξοπλιστικός ανταγωνισμός… αλλά είναι αποτέλεσμα της πειθούς προς την Κίνα και τις ΗΠΑ ότι η Βόρεια Κορέα έχει ανακοινώσει τα δικά της πυρηνικά υποβρύχια και πρέπει να προετοιμαστούμε ανάλογα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής προσωπικού του προέδρου, Κανγκ Χουν-σικ.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Νότιας Κορέας, Ουι Σονγκ-λακ, είχε δηλώσει το Σάββατο ότι η Σεούλ ζήτησε βοήθεια από τις ΗΠΑ ώστε να χρησιμοποιήσει καύσιμο για τα προτεινόμενα πυρηνικά υποβρύχιά της, καθώς θα ήταν για στρατιωτικούς σκοπούς, και οι ΗΠΑ έδωσαν την έγκρισή τους.

Σε ερώτηση αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν καύσιμο για τα πυρηνικά υποβρύχια ή αν η Νότια Κορέα θα μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο για στρατιωτικούς σκοπούς, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Νότιας Κορέας απάντησε τη Δευτέρα ότι χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Σεούλ επί του θέματος.