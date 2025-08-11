Συνολικά πέντε είναι οι αντικειμενικοί σκοποί της επικείμενης επιχείρησης πλήρους κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας, οι οποίοι καθορίστηκαν ταυτόχρονα ως όροι για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες στις 16:00 ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη συνέντευξη Τύπου προς τους ξένους ανταποκριτές, αυτοί είναι οι εξής: Αφοπλισμός της Χαμάς, απελευθέρωση όλων των ομήρων – νεκρών και ζωντανών –, πλήρης στρατιωτικός έλεγχος και αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και, τέλος, σύσταση ενός νέου «φορέα διακυβέρνησης». Ο φορέας αυτός θα αντικαταστήσει τη Χαμάς και θα αποκλείσει την κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής. Παράλληλα, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε για ακόμα μία φορά δημόσια ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει να προσαρτήσει ή να εποικίσει τη Γάζα.

Ωστόσο, μόλις τέσσερις ώρες αργότερα, στις 20:00, όπως αναφέρει ο Γαβριήλ Χαρίτος στη DW, επαναλήφθηκε το εξής συχνό, καθαρά ισραηλινό, φαινόμενο: Η συνέντευξη Τύπου του Νετανιάχου που απευθυνόταν σε Ισραηλινούς πολιτικούς συντάκτες αποδείχθηκε σαφώς πιο αποκαλυπτική.

Έτσι, ενώ διαρροές της προηγούμενης εβδομάδας έφεραν την έναρξη της επιχείρησης κατάληψης της Πόλης της Γάζας να αρχίζει παραμονές της ερχόμενης 7ης Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως ο στρατός θα είχε εξασφαλίσει την απομάκρυνση των αμάχων και τη σύσταση δώδεκα σημείων διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι έχει δώσει εντολή στη στρατιωτική ηγεσία να «συντομεύσει τα χρονοδιαγράμματα» της επιχείρησης.

Επίσης, θέλοντας να αποδείξει ότι το Ισραήλ, παρά τις διεθνείς επικρίσεις, είναι σε θέση να ακολουθεί τη δική του πολιτική με μοναδικό γνώμονα τις δικές του προτεραιότητες, ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη φημολογία ότι, ενόψει τολμηρών πολεμικών επιχειρήσεων, ο ίδιος επέμεινε να μη ζητηθεί εκ των προτέρων η έγκριση της «προβληματικής», πάλαι ποτέ διακυβέρνησης Μπάιντεν. Μάλιστα, αναφέρθηκε ονομαστικά στην «επίθεση των beeper» κατά της Χεζμπολάχ, στις εκτελέσεις των Νασράλα και Χανίγια στη Βηρυτό και την Τεχεράνη αντίστοιχα, ακόμα και στην προέλαση του στρατού στη νότια Συρία «για να προστατευθεί η εκεί κοινότητα των Δρούζων», στις αρχές του περσινού Δεκεμβρίου.