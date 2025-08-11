ΑΣ ΠΑΟΚ: «Αυτά ειπώθηκαν με Μυστακίδη, ο πρώτος λόγος στον Ιβάν για το γήπεδο, όχι στον διχασμό του συλλόγου»

Συνέντευξη Τύπου στο PAOK Sports Arena με φόντο τη Νέα Τούμπα και όσα έχουν προκύψει σε αυτό το έντονο καλοκαίρι παρατέθηκε από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, με τον πρόεδρο, Άλκη Ησαϊάδη, να τονίζει πως το απόλυτο προβάδισμα-πλεονέκτημα για την ανέγερση του νέου γηπέδου το έχει ο Ιβάν Σαββίδης - Τι είπε για την συνάντησή του με τον Αριστοτέλη Μυστακίδη...

Ο Πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ, Άλκης Ησαϊάδης, ο Σύμβουλος Επικοινωνίας, Θανάσης Κωνσταντινίδης και η Κατερίνα Γιαννακοπούλου, δικηγόρος του Ερασιτέχνη, άνοιξαν τα χαρτιά τους, μιλώντας για τη Νέα Τούμπα, το μνημόνιο συνεργασίας με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ και τον Τέλη Μυστακίδη.

