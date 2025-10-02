Νετανιάχου: Συγχαίρει τις ναυτικές δυνάμεις για την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε την Πέμπτη τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις για την αναχαίτιση που έκαναν σε διεθνή στολίσκο που προσπαθούσε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Συγχαίρω τους στρατιώτες και τους διοικητές του ναυτικού που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση.

«Η σπουδαία δράση τους εμπόδισε δεκάδες πλοία να εισέλθουν στην εμπόλεμη ζώνη και απέκρουσε μια εκστρατεία απονομιμοποίησης κατά του Ισραήλ», σημείωσε.

אני משבח את חיילי ומפקדי חיל הים שביצעו את פעילותם במהלך יום הכיפורים באופן המקצועי והיעיל ביותר.

פעילותם החשובה מנעה כניסה של עשרות כלי שיט לאזור המלחמה והדפה מסע דה-לגיטימציה נגד ישראל. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 2, 2025

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές έχουν συλληφθεί και μεταφέρθηκαν στο Ασντόντ

Περισσότεροι από 400 φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε την Πέμπτη ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που κράτησε περίπου 12 ώρες, το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού απέτρεψε μια απόπειρα εισβολής μεγάλης κλίμακας από εκατοντάδες πρόσωπα που επέβαιναν σε 41 σκάφη και είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να παραβιάσουν τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

«Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ όπου τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε.

Θα απελαθούν όλοι οι ακτιβιστές του στολίσκου, λέει το Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι, το Ισραηλινό Ναυτικό αναχαίτισε όλα τα σκάφη της Global Sumud Flotilla που επιχείρησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, αφού ο στρατός είχε εκδώσει τελεσίγραφο προς τον στολίσκο υπέρ των Παλαιστινίων να αλλάξει πορεία.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, μονάδες κομάντο της επίλεκτης ναυτικής δύναμης Shayetet 13 επιβιβάστηκαν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης σε περισσότερα από 40 από τα συνολικά 47 πλοία της αποκαλούμενης «Global Sumud Flotilla», συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ακτιβιστές αφού πρώτα παρεμπόδισαν τα σήματα επικοινωνίας τους και χρησιμοποίησαν αντλίες νερού.

Λίγο πριν από τις 2 μ.μ., το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η «πρόκληση» της νηοπομπής «έχει λήξει», χωρίς να έχουν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια.

«Κανένα από τα γιοτ της πρόκλησης Χαμάς–Sumud δεν κατάφερε να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης ή να παραβιάσει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι «όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και σε καλή υγεία. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο Ισραήλ, απ’ όπου θα απελαθούν στην Ευρώπη».

The Hamas-Sumud provocation is over.



None of the Hamas-Sumud provocation yachts has succeeded in its attempt to enter an active combat zone or breach the lawful naval blockade.



All the passengers are safe and in good health. They are making their way safely to Israel, from… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Ένα από τα νέα αποβατικά/υποστηρικτικά σκάφη του ισραηλινού ναυτικού μετέφερε στο λιμάνι του Ασντόντ μερικούς από τους συλληφθέντες ακτιβιστές.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Ένα πλοίο της νηοπομπής, που αντιμετώπισε μηχανική βλάβη άσχετη με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρέμεινε στη θάλασσα σε απόσταση από τη Γάζα. Το υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι «αν επιχειρήσει να προσεγγίσει, θα αποτραπεί επίσης η προσπάθειά του να μπει στη ζώνη μάχης και να σπάσει τον αποκλεισμό».

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε ισχυρισμούς ακτιβιστών ότι πλοία του στολίσκου έφτασαν σε ύδατα υπό ισραηλινό έλεγχο ανοικτά της Γάζας, αποδίδοντάς τους σε λανθασμένα δεδομένα εντοπισμού. Ενδεικτικά, το σκάφος Mikeno εμφανίστηκε ξαφνικά στο σύστημα παρακολούθησης ανοιχτά της Γάζας, αλλά με μηδενική ταχύτητα και πορεία, κάτι που υποδήλωνε βλάβη του ιχνηλάτη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, σε ένα από τα πρώτα πλοία που δέχθηκαν έφοδο επέβαινε η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να της παραδίδει τα προσωπικά της αντικείμενα μετά τη σύλληψή της.