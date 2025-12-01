Νετανιάχου: Προσκλήθηκα από τον Τραμπ για να τον επισκεφθώ σύντομα στον Λευκό Οίκο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι προσκλήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για να τον επισκεφθεί «σύντομα» στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα οι δύο άνδρες.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου εκδόθηκε μετά την ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ διατηρεί τον διάλογο με τη Συρία.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke this evening with US President @realDonaldTrump.



The two leaders stressed the importance and obligation of disarming Hamas and demilitarizing the Gaza Strip, and discussed expanding the peace agreements. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 1, 2025

Ο Νετανιάχου συνομίλησε πριν από λίγο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται ότι ο Τραμπ τον κάλεσε "να τον συναντήσει στο εγγύς μέλλον στον Λευκό Οίκο".

Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν, κατά τη συνομιλία τους, τη σημασία του αφοπλισμού της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας και τη δέσμευσή τους για τον σκοπό αυτό

Επίσης, όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, συζήτησαν για τη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών με τη σύναψη σχέσεων του Ισραήλ με χώρες που δεν το έχουν αναγνωρίσει, χωρίς να αναφέρεται η συγκεκριμένη ημερομηνία της επίσκεψης.