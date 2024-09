Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, μιλώντας από το βήμα της 79ης συνόδου του ΟΗΕ, προειδοποίησε ευθέως το Ιράν λέγοντας πως ενδεχόμενο χτύπημα στο Ισραήλ, δε θα μείνει αναπάντητο.

Δεν υπάρχει σπιθαμή του Ιράν που να μην μπορεί να πλήξει το Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει την ειρήνη αλλά παλεύει για την ύπαρξή του, είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Xωρίς να δίνει σαφή απάντηση στις διεθνείς πιέσεις για εκεχειρία στο νότιο Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προεδοποίησε: Όσο η Χεζμπολάχ ακολουθεί πορεία πολέμου, δεν αφήνει άλλη επιλογή στο Ισραήλ, ενώ επανέλαβε ότι εάν επιτεθεί το Ιραν θα δεχτεί απάντηση.

Εκτενέστερα αναφέρθηκε στη Γάζα, τονίζοντας ότι η Χαμάς πρέπει να φύγει δια παντός και ότι ειρήνη θα επιτευχθεί εάν επιστραφούν οι Ισραηλινοί όμηροι. Ο Ισραηλινός στρατός έχει εξοντώσει το ήμισυ των 40.000 μαχητών της Χαμάς και το 90% των εγκαταστάσεων της, πρόσθεσε.

Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ισραηλινή επιχείρηση σε Γάζα και Λίβανο. Αποδοκιμασίες ξέσπασαν από τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα, ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε: «Αποφάσισα να έρθω εδώ και να ξεκαθαρίσω ενάντια στα ψέματα και τις συκοφαντίες» που ακούγονται.

Ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού εναντίον του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Ετοιμαζόμαστε γι΄αυτό καθημερινά και είναι μεταξύ των επιλογών που έχουμε στη διάθεσή μας», πρόσθεσε.

Την ώρα που οι διεθνείς πιέσεις να αποτραπεί χερσαία επέμβαση και κλιμάκωση εντείνονται, κυβερνητικές πηγές στο Τελ Αβίβ αναφέρουν ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, θα συνεχιστούν ώστε «οι εκτοπισμένοι Ισραηλινοί να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Το Iron Dome σε δράση πάνω από τον ουρανό της Χάιφα – Βίντεο του ΕΡΤΝews την ώρα που ηχούν οι σειρήνες

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημα στο Νότιο Λίβανο, ενώ ηη Χεζμπολάχ που στόχευσε εκ νέου το λιμάνι της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, υποστήριξε ότι έφτασε βαθύτερα χρησιμοποιώντας πύραυλους Fadi 1», πλήττοντας την Ιλανίγια, της Τιβεριάδας.

Τo ΕΡΤΝews στη γραμμή του πυρός: Το Ισραήλ έπληξε 220 στόχους της Χεζμπολάχ σε 24 ώρες – Ξεπέρασαν οι εκτοπισμένοι τις 100.000

Τουλάχιστον 800 νεκροί, πάνω από 5.000 τραυματίες και 200.000 εκτοπισμένοι, είναι ο απολογισμός ενώ οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, με βάση και το σχέδιο Γαλλίας και Αμερικής, πέφτουν για την ώρα στο κενό.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αναφέρει ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι πέρασαν από τον Λίβανο στη Συρία τις τελευταίες 72 ώρες, σύμφωνα με το Reuters. Η συντριπτική πλειοψηφία – περίπου το 80% – είναι Σύροι και οι υπόλοιποι Λιβανέζοι. «Περνούν από μια χώρα σε πόλεμο σε μια χώρα που αντιμετωπίζει σύγκρουση κρίσης εδώ και 13 χρόνια», λέει ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Συρία, Γκονζάλο Βάργκας Γιόσα.

Περίπου 70.000 Ισραηλινοί έχουν εκτοπιστεί από τα βόρεια της χώρας από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στη Γάζα, πριν από σχεδόν ένα χρόνο.

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι τις τελευταίες δύο ώρες, η αεροπορία έχει επιτεθεί σε «δεκάδες αποθήκες όπλων, και θέσεις εκτοξευτών της Χεζμπολάχ.

Secondary Explosions = Stored Munitions



It's basic. Secondary explosions occur because we are precisely targeting the munitions of Hezbollah that are aimed at killing our civilians. pic.twitter.com/HvgbEkps2L