Ισραήλ: Ανακοίνωσε την αναχαίτιση πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

Συγκεκριμένα, με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα ανακοίνωσαν αρχικά την ενεργοποίηση «σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ» σειρήνων του συστήματος αεράμυνας, προτού εξηγήσουν πως οφειλόταν «σε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη».

Ο πύραυλος «αναχαιτίστηκε με επιτυχία από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας ‘Arrow’», διευκρίνισαν λίγο αργότερα.

Πρόσθεσαν ότι «οι σειρήνες και οι εκρήξεις ακούστηκαν μετά την αναχαίτισή (του) και την πτώση συντριμμιών».

⭕️A missile was fired from Yemen toward Israel and successfully intercepted by the "Arrow" Aerial Defense System.



Sirens and explosions were heard following the interception and falling shrapnel. https://t.co/CGzsJxNvNb