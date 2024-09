Ισραήλ: Νέα αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό - Νεκρός ο διοικητής των drones της Χεζμπολάχ, Μουχαμάντ Σαρούρ

Η Ισραηλινή Αεροπορία (IAF) ανακοίνωσε την Πέμπτη (26/09) ότι εξολόθρευσε τον διοικητή της αεροπορικής μονάδας της Χεζμπολάχ, Μουχαμάντ Σαρούρ με επίθεση με μαχητικά αεροσκάφη που εξαπέλυσε στη Βηρυτό.

«Μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στη Βηρυτό και σκότωσαν τον Μοχάμεντ Χοσεΐν Σαρούρ, διοικητή της αεροπορικής μονάδας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ο τρομοκράτης Σαρούρ προώθησε, διηύθυνε και διέταξε πολλές αεροπορικές τρομοκρατικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλων κρουζ και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που στόχευαν το Ισραήλ.

Τα τελευταία χρόνια, ήταν ένας από τους ηγέτες του έργου για την παραγωγή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον Λίβανο, δημιούργησε τοποθεσίες για τη δημιουργία και συλλογή εκρηκτικών και drones στο Λίβανο, μερικά από τα οποία βρίσκονταν κάτω από πολιτικά κτίρια στην πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές του Λιβάνου. Ο Σαρούρ εντάχθηκε στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ τη δεκαετία του 1980 και είχε διάφορους ρόλους, όπως διοικητής στη μονάδα πυραύλων εδάφους-αέρος, της μονάδας "Aziz" στη δύναμη Radwan και ήταν απεσταλμένος της Χεζμπολάχ στην Υεμένη σχετικά με τον αεροπορική του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου «Iron Swords», προώθησε και εκτέλεσε πολλά σχέδια επίθεσης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, συλλογής και εκρηκτικών μηχανισμών, που στόχευαν εναντίον των δυνάμεων των IDF.

Το IDF θα συνεχίσει να εργάζεται για να υπονομεύσει τις δυνατότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και να διαλύσει την ανώτατη διοίκηση της οργάνωσης».

Νωρίτερα, με ανάρτησή τους στο Χ, οι IDF επισήμαναν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν και να ενεργούν κατά του τρομοκρατικού στρατού της Χεζμπολάχ, που μεταφέρουν όπλα στο Λίβανο από το συριακό έδαφος.

IAF fighter jets struck infrastructure along the Syria-Lebanon border used by Hezbollah to transfer weapons from Syria to Hezbollah in Lebanon, which the terrorist army used against Israeli civilians. The IDF will continue to strike and act against the Hezbollah terrorist… pic.twitter.com/rZ9JaueH4I

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της Βηρυτού σήμερα (26/9) το μεσημέρι και ένα πυκνό σύννεφο καπνού υψώθηκε από την περιοχή.

Οι εναέριες δυνάμεις της Χεζμπολάχ είναι υπεύθυνες για τα drones της ομάδας, μεταξύ άλλων μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα προχώρησε σε διάψευση των δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι θέμα ωρών.

«Η αναφορά για κατάπαυση του πυρός είναι εσφαλμένη. Πρόκειται για μια αμερικανογαλλική πρόταση στην οποία ο πρωθυπουργός δεν έχει απαντήσει. Η είδηση ​​για την υποτιθέμενη οδηγία για μετριασμό των μαχών στο βορρά είναι επίσης κάτι που δεν είναι αλήθεια», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανάρτησή του στο Χ.

«Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του, σύμφωνα με το σχέδιο που του παρουσιάστηκε. Οι μάχες στη Γάζα θα συνεχιστούν επίσης μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου», κατέληξε.

The Prime Minister's Office:

The report about a ceasefire is incorrect. This is an American-French proposal that the Prime Minister has not even responded to.



The report about the purported directive to ease up on the fighting in the north is the opposite of the truth.