Νετανιάχου: Δεν έχω απαντήσει στην αμερικανογαλλική πρόταση εκεχειρίας - Οι μάχες στη Γάζα θα συνεχιστούν

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε την Πέμπτη (26/09) σε διάψευση των δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι ίσως θέμα ωρών.

«Η αναφορά για κατάπαυση του πυρός είναι εσφαλμένη. Πρόκειται για μια αμερικανογαλλική πρόταση στην οποία ο πρωθυπουργός δεν έχει απαντήσει. Η είδηση ​​για την υποτιθέμενη οδηγία για μετριασμό των μαχών στο βορρά είναι επίσης κάτι που δεν είναι αλήθεια», αναφέρει το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανάρτησή του στο Χ.

«Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του, σύμφωνα με το σχέδιο που του παρουσιάστηκε. Οι μάχες στη Γάζα θα συνεχιστούν επίσης μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου», καταλήγει.

The Prime Minister's Office:

The report about a ceasefire is incorrect. This is an American-French proposal that the Prime Minister has not even responded to.



The report about the purported directive to ease up on the fighting in the north is the opposite of the truth.