Ισραήλ: Κοντά σε συμφωνία εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ

Με τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να πολλαπλασιάζονται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Ισραήλ «τείνει να συμφωνήσει» με το σχέδιο των ΗΠΑ και της Γαλλίας σε μια προσπάθεια να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις, μετέδωσε σήμερα Πέμπτη το Channel 12.

Σύμφωνα με την πηγή του τηλεοπτικού σταθμού από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου υποστηρίζει το σχέδιο.

An official in the Prime Minister's Office confirms:



there is a green light for a ceasefire for the purposes of negotiations