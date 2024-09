Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε να συζητάμε την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός

Σε διευκρινιστική δήλωση σχετικά με τη στάση του στην αμερικανική πρόταση για παύση του πυρός στη Μέση Ανατολή προχώρησε την Παρασκευή (27/09) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου στάθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, τον οποίο χαρακτήρισε «απαραίτητο», ενώ τόνισε ότι την Πέμπτη (26/09) υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με την αμερικανική πρόταση, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

«Λόγω των πολλών εσφαλμένων αναφορών γύρω από την πρωτοβουλία κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ μοιράστηκαν με το Ισραήλ την πρόθεσή τους να υποβάλουν, μαζί με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους, μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο.

Το Ισραήλ συμμερίζεται τους στόχους της πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, να επιτρέψει στους ανθρώπους κατά μήκος των βόρειων συνόρων μας να επιστρέψουν με ασφάλεια και σιγουριά στα σπίτια τους. Το Ισραήλ εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ στο πλαίσιο αυτό, διότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι απαραίτητος για την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Οι ομάδες μας συναντήθηκαν (Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και πώς μπορούμε να προωθήσουμε τον κοινό στόχο της ασφαλούς επιστροφής των ανθρώπων στα σπίτια τους. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις αυτές τις επόμενες ημέρες».

Due to a lot of misreporting around the US-led ceasefire initiative, it is important to clarify a few points.



Earlier this week, the US shared with Israel its intention to put forward, together with other international and regional partners, a ceasefire proposal in Lebanon.