«Συζητάμε» την πρόταση Μπάιντεν, λέει ο Νετανιάχου - Μαίνονται οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Η ισραηλινή κυβέρνηση διευκρίνισε σήμερα ότι συζητά την πρόταση Μπάιντεν για επίτευξη προσωρινής κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προχώρησε την Παρασκευή σε διευκρινιστική δήλωση σχετικά με τη στάση του στην αμερικανική πρόταση για παύση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου στάθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, τον οποίο χαρακτήρισε «απαραίτητο», ενώ τόνισε ότι την Πέμπτη (26/09) υπήρξαν συζητήσεις σχετικά με την αμερικανική πρόταση, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Όπως δήλωσε ο Νετανιάχου:

«Λόγω των πολλών εσφαλμένων αναφορών γύρω από την πρωτοβουλία κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ μοιράστηκαν με το Ισραήλ την πρόθεσή τους να υποβάλουν, μαζί με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους, μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο.

Το Ισραήλ συμμερίζεται τους στόχους της πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, να επιτρέψει στους ανθρώπους κατά μήκος των βόρειων συνόρων μας να επιστρέψουν με ασφάλεια και σιγουριά στα σπίτια τους. Το Ισραήλ εκτιμά τις προσπάθειες των ΗΠΑ στο πλαίσιο αυτό, διότι ο ρόλος των ΗΠΑ είναι απαραίτητος για την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Οι ομάδες μας συναντήθηκαν (Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου) για να συζητήσουν την πρωτοβουλία των ΗΠΑ και πώς μπορούμε να προωθήσουμε τον κοινό στόχο της ασφαλούς επιστροφής των ανθρώπων στα σπίτια τους. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις αυτές τις επόμενες ημέρες».

Οι δηλώσεις του έγιναν αφότου ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στο βορρά, όπου τα ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποιούν τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό κατά του υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ εδώ και δεκαετίες.

Στη δήλωση του Νετανιάχου δεν υπήρχε καμία αναφορά στα σχόλια του Κατς και άλλων Ισραηλινών πολιτικών, οι οποίοι επίσης απέρριψαν την κατάπαυση του πυρός, λέγοντας μόνο ότι υπήρξαν «πολλές εσφαλμένες αναφορές σχετικά με την πρωτοβουλία κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ».

Την Πέμπτη, αφότου ο Νετανιάχου αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη, όπου σήμερα το απόγευμα, περίπου στις 16:30 ώρα Ελλάδας, αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το γραφείο του εξέδωσε μια άλλη ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε εντολή στα ισραηλινά στρατεύματα να συνεχίσουν να πολεμούν με πλήρη ισχύ στον Λίβανο.

Παράλληλα, αφότου το αεροσκάφος του προσγειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε πως «το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει με όλη του τη δύναμη τη Χεζμπολάχ».

Μπλίνκεν: Η «περαιτέρω κλιμάκωση» θα καταστήσει δυσκολότερο τον στόχο

Κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ νωρίτερα σήμερα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν επανέλαβε την πεποίθηση της κυβέρνησης Μπάιντεν ότι μια κλιμάκωση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ θα καταστήσει δυσκολότερη την επίτευξη του στόχου της επιστροφής των εκκενωμένων Ισραηλινών στα σπίτια τους στα βόρεια σύνορα.

Για διγλωσσία κατηγορούν τον Νετανιάχου δυτικοί διπλωμάτες

Σύμφωνα με το βρετανικό Sky News, δυτικοί διπλωμάτες κατηγορούν τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου, πως παίζει διπλό παιχνίδι, τονίζοντας ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες συμφώνησε να αποδεχθεί την πρόταση για εκεχειρία, αλλά δημοσίως έκανε ακριβώς το αντίθετο.

Όπως μεταδίδει το CNN, ερωτηθείσα σχετικά, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Πιέρ είπε ότι η δήλωση πολλών εθνών ήταν «πράγματι συντονισμένη με την ισραηλινή πλευρά». Οι συζητήσεις μεταξύ των μερών των διαπραγματεύσεων στη Νέα Υόρκη είναι «σε εξέλιξη», συνέχισε, αλλά δεν κατάφερε να εξηγήσει γιατί ο Νετανιάχου και το γραφείο του φάνηκαν με τις δηλώσεις τους να μη δείχνουν ενδιαφέρον στο να συμφωνήσουν σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι δήλωσε πως «η δήλωση στην οποία εργαστήκαμε χθες το βράδυ δεν συντάχθηκε στον αέρα. Έγινε μετά από προσεκτική διαβούλευση, όχι μόνο με τις χώρες που το υπέγραψαν, αλλά και με το ίδιο το Ισραήλ».

Προς το παρόν, αξιωματούχοι συνεχίζουν να επιμένουν ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μακρόν: Θα είναι λάθος του Νετανιάχου να απορρίψει την πρόταση για εκεχειρία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν, έκρινε χθες Πέμπτη ότι θα ήταν «λάθος» του Ισραηλινού πρωθυπουργού να «απορρίψει» την πρόταση κατάπαυσης του πυρός στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, καθώς με αυτή την απόφαση θα θεωρηθεί «υπεύθυνος» για ενδεχόμενη περιφερειακή κλιμάκωση.

«Η πρόταση που έγινε είναι καλά εδραιωμένη πρόταση. Δεν έγινε στον αέρα», επισήμανε ο κ. Μακρόν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό στο Μόντρεαλ.

Η πρόταση «προετοιμάστηκε» και αποτέλεσε «αντικείμενο διαπραγμάτευσης» με «τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τις ομάδες του», τόσο «από τους Αμερικανούς» όσο και «από εμάς τους ίδιους», εξήγησε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.

«Θεωρώ πως θα ήταν λάθος από πλευράς του (σ.σ. Ισραηλινού) πρωθυπουργού να την αρνηθεί, διότι θα αναλάμβανε την ευθύνη για περιφερειακή κλιμάκωση, προφανώς τα νέα θύματα στις τάξεις των αμάχων στον Λίβανο, καθώς και ενδεχόμενη παραπέρα κλιμάκωση, που δεν θα μπορούσε να περιορίσει κανείς», προειδοποίησε.

«Είναι απόλυτη ανάγκη να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός αμέσως», πλειοδότησε ο Καναδός πρωθυπουργός Τριντό, κάνοντας λόγο για «φρικτές εικόνες».

Μαίνονται οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

Οι μαζικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα σε ανατολικούς και νότιους τομείς του Λιβάνου την Πέμπτη, ενώ σειρήνες ήχησαν το πρωί της Παρασκευής στο βόρειο Ισραήλ, έπειτα από μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ. Στο κάδρο φαίνεται να μπαίνει και ο τρίτος δορυφόρος του Ιράν στην περιοχή, οι Χούθι της Υεμένης.

Ειδικότερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη. Ο στρατός ανακοίνωσε αρχικά την ενεργοποίηση «σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ» σειρήνων του συστήματος αεράμυνας, προτού εξηγήσει πως οφειλόταν «σε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη».

Ο πύραυλος «αναχαιτίστηκε με επιτυχία από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Arrow», διευκρίνισε. Πρόσθεσε ότι «οι σειρήνες και οι εκρήξεις ακούστηκαν μετά την αναχαίτισή (του) και την πτώση συντριμμιών».

Υπήρξαν αναφορές ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τους Χούθι, χωρίς, ωστόσο, να επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο από τις ισραηλινές δυνάμεις. Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, αν και η οργάνωση δήλωσε νωρίς το πρωί ότι ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση εντός ωρών.

Ένας αξιωματούχος της οργάνωσης άφησε να εννοηθεί ότι η επίθεση αποτελεί αντίποινα για τη χθεσινή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κατά την οποία εξουδετερώθηκε ένας εκ των επικεφαλής της Χεζμπολάχ, ο Μοχάμεντ Σαρούρ, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση λίγο πριν ηχήσουν οι σειρήνες στο Ισραήλ.

Η Ισραηλινή Αεροπορία (IAF) ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι εξολόθρευσε τον διοικητή της αεροπορικής μονάδας της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Σαρούρ, με επίθεση με μαχητικά αεροσκάφη που εξαπέλυσε στη Βηρυτό.

Την Παρασκευή, οι IDF ανακοίνωσαν ότι δυο ακόμα διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής που πραγματοποίησαν την Τρίτη στη Βηρυτό, κατά την οποία εξουδετερώθηκε ο Ιμπραχίμ Κουμπάισι, διοικητής του τμήματος πυραύλων της Χεζμπολάχ. Πρόκειται για τον Αμπάς Σαραφεντίν, υποδιοικητή του Ιμπραχίμ Κουμπάισι, και τον Χουσείν Εζεντίν, ανώτερο διοικητή του τμήματος πυραύλων.

Ένα ξεχωριστό πλήγμα εκείνη την ημέρα εξουδετέρωσε ένα άλλο ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ, προσθέτουν οι IDF.

Χάιφα (AP Photo/Maya Alleruzzo)

Ήχησαν οι σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ

Ένα μπαράζ από 10 ρουκέτες εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο προς τη Χάιφα πριν από λίγο, ενεργοποιώντας τις σειρήνες στη βόρεια παραλιακή πόλη και τα προάστια, ανέφεραν οι IDF. Ορισμένες από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν, ενώ άλλες έπληξαν μη κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με τον στρατό.

Πληροφορίες των Times of Israel αναφέρουν ότι τουλάχιστον μία ρουκέτα προσγειώθηκε στη θάλασσα δίπλα στη Χάιφα.

Εκπρόσωπος του λιμανιού της Χάιφα δήλωσε ότι δεν υπήρξε πρόσκρουση ή θραύσμα στην περιοχή του λιμανιού.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε από το Λίβανο προς την Τιβεριάδα, στο βόρειο Ισραήλ. Ο πύραυλος προσγειώθηκε στη θάλασσα, χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.