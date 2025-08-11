Νετανιάχου: Το Ισραήλ πλησιάζει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα

«Το Ισραήλ πλησιάζει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του κατά τα εγκαίνια του νέου Μουσείου της Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ, στον χώρο όπου στεγαζόταν το κοινοβούλιο την περίοδο 1950-1966.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι: «Ακριβώς αυτές τις μέρες, που επιτυγχάνονται μεγάλες νίκες απέναντι σε εκείνους που ήρθαν να μας καταστρέψουν, όταν στεκόμαστε μπροστά στο τέλος της εκστρατείας και εργαζόμαστε για να νικήσουμε τα υπολείμματα του ιρανικού άξονα και να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας, βρισκόμαστε εδώ γιορτάζοντας το γεγονός της ύπαρξής μας και της ανεξαρτησίας μας στην καρδιά της αιώνιας πρωτεύουσάς μας, της Ιερουσαλήμ».

Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο δήμαρχος Ιερουσαλήμ Μοσέ Λιον και άλλοι επίσημοι συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ για τα εγκαίνια του νέου Μουσείου της Κνεσέτ στο Μπεΐτ Φρουμίν, επί της οδού Κινγκ Τζορτζ, στο κέντρο της πόλης. Το κτίριο στέγασε το κοινοβούλιο του Ισραήλ την περίοδο 1950-1966.

Όπως αναφέρουν σε άλλο δημοσίευμά τους οι Times of Israel, μιλώντας στην τελετή εγκαινίων, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα ήταν «σοβαρό λάθος» και «ανταμοιβή στην τρομοκρατία», απαντώντας στην πρόσφατη ανακοίνωση του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το τι θα έλεγαν από κοινού ο [Νταβίντ] Μπεν-Γκουριόν και ο [Μεναχέμ] Μπέγκιν, οι οποίοι βρίσκονταν σε αντίπαλα στρατόπεδα, και το λέω κι εγώ εδώ, με έμφαση, σε όλο τον κόσμο: το Ισραήλ πάντα επεδίωκε και πάντα θα επιδιώκει την ειρήνη με τους γείτονές του, συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστινίων. Όταν το Ισραήλ πολεμά σκληρή τρομοκρατία, το κάνει για χάρη της ειρήνης και για χάρη του ελεύθερου κόσμου», δήλωσε ο Χέρτσογκ.

«Αυτές οι δηλώσεις, από την Αυστραλία και άλλες χώρες, αποτελούν ανταμοιβή στην τρομοκρατία, έπαθλο για τους εχθρούς της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας», πρόσθεσε.