Νετανιάχου για επιδρομή στην Υεμένη: Όποιος μας επιτεθεί, θα του επιτεθούμε

Μιλώντας από το κέντρο διοίκησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο Τελ Αβίβ, αφού παρακολούθησε τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει να χτυπά όποιον σχεδιάζει να επιτεθεί στο Ισραήλ.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ «κατέστρεψε το προεδρικό μέγαρο των Χούθι στην Υεμένη», αν και δεν έχουν υπάρξει τέτοιες αναφορές από την Υεμένη, με τον Νετανιάχου να υπονοεί μόνο ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε το μέγαρο.

«Όποιος μας επιτεθεί, θα του επιτεθούμε», λέει ο Νετανιάχου. «Όποιος σχεδιάζει να μας επιτεθεί — του επιτιθέμεθα. Νομίζω ότι ολόκληρη η περιοχή μαθαίνει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα του Ισραήλ.

Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι μαθαίνει με τον σκληρό τρόπο ότι θα πληρώσει και πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά του εναντίον του Ισραήλ», τόνισε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσίευσε το γραφείο του, αφού η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στόχευσε μια στρατιωτική εγκατάσταση στη Σαναά όπου βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο της Υεμένης, μια αποθήκη καυσίμων και δύο σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

חיל האוויר שלנו תקף בלב צנעא



מי שפוגע בישראל משלם וישלם מחיר כבד. עוצמתנו ונחישותנו ברורות לכולם. pic.twitter.com/iSbEPARxz0 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 24, 2025

Η επίθεση έγινε λίγο αφότου ο στρατός δήλωσε ότι μια έρευνα της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας για μια επίθεση βαλλιστικών πυραύλων την Παρασκευή το βράδυ από την Υεμένη διαπίστωσε ότι, για πρώτη φορά, οι Χούθι είχαν χρησιμοποιήσει βλήμα με κεφαλή βόμβας διασποράς.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) κατέστρεψαν το προεδρικό μέγαρο των Χούθι στην Υεμένη και επιτέθηκαν σε αποθήκες καυσίμων και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», τόνισε ο Κατζ. «Συνεχίζουμε να επιβάλλουμε αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό και πλήττουμε στόχους υποδομών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της τρομοκρατίας των Χούθι».

«Για κάθε πύραυλο που εκτοξεύουν στο Ισραήλ, οι Χούθι θα πληρώνουν πολλαπλάσια».