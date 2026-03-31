Νετανιάχου: Αργά ή γρήγορα το καθεστώς στο Ιράν θα πέσει - Η επένδυση τους σε πυραύλους και πυρηνικά «πήγε στράφι»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η «επένδυση τρισεκατομμυρίων» του Ιράν σε βαλλιστικούς πυραύλους, στον εμπλουτισμό ουρανίου και στη στήριξη ένοπλων πληρεξουσίων «πήγε στράφι».

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει πλήξει το Ιράν και τον λεγόμενο «άξονά» του με «δέκα πληγές», παραπέμποντας στη γιορτή του Εβραικού Πάσχα, που ξεκινά αύριο το βράδυ.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει καταφέρει ισχυρά πλήγματα στη Χαμάς στη Γάζα, στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, στους Χούθι στην Υεμένη, σε ένοπλες οργανώσεις στη Δυτική Όχθη, αλλά και στο καθεστώς Άσαντ στη Συρία, το οποίο έχει πλέον ανατραπεί.

Παράλληλα, περιέγραψε πέντε «πληγές» που, κατά τον ίδιο, επιβλήθηκαν απευθείας στο Ιράν: στο πυρηνικό του πρόγραμμα, στους βαλλιστικούς πυραύλους, στις κρατικές υποδομές, στις εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας και στην ανώτατη ηγεσία του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μίλησε για «στρατηγική ανατροπή» απέναντι στο Ιράν, λέγοντας ότι ενώ η Τεχεράνη επιδίωκε να «στραγγαλίσει» το Ισραήλ, πλέον «το Ισραήλ στραγγαλίζει το Ιράν».

«Το καθεστώς είναι πιο αδύναμο από ποτέ και το Ισραήλ πιο ισχυρό από ποτέ», υποστήριξε.

Παράλληλα άφησε αιχμές κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι είχε προειδοποιήσει «προέδρους στις ΗΠΑ» για τον ιρανικό κίνδυνο, υπονοώντας ότι η προηγούμενη αμερικανική ηγεσία δεν είχε αντιληφθεί επαρκώς την απειλή.

Τόνισε δε ότι το Ισραήλ οικοδομεί «νέες συμμαχίες με σημαντικές χώρες της περιοχής» απέναντι στην κοινή απειλή του Ιράν.

Netanyahu:



We are working on transforming Israel into a supernation in the region and globally. pic.twitter.com/ykn7VeiMbR — Clash Report (@clashreport) March 31, 2026

Δεν κατονόμασε τα κράτη στα οποία αναφερόταν, περιοριζόμενος να πει ότι ελπίζει πως «σύντομα θα μπορέσει να αποκαλύψει περισσότερα για αυτές τις σημαντικές συμφωνίες».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ακόμη ότι, «αργά ή γρήγορα, το ιρανικό καθεστώς θα πέσει».

Εξήρε επίσης τις επιτυχίες του ισραηλινού στρατού τόσο στον πόλεμο με το Ιράν τον περασμένο Ιούνιο όσο και στην τρέχουσα στρατιωτική εκστρατεία.

«Στην επιχείρηση Rising Lion απομακρύναμε από πάνω μας την άμεση απειλή να εξοπλιστεί το Ιράν με πυρηνικό όπλο και βαλλιστικούς πυραύλους», είπε, αναφερόμενος στον πόλεμο του Ιουνίου.

Για τη σημερινή επιχείρηση πρόσθεσε ότι «πετύχαμε ένα συμπληρωματικό αποτέλεσμα, συντρίβοντας τη βιομηχανική ικανότητα του καθεστώτος να κατασκευάζει αυτά τα μέσα καταστροφής».

