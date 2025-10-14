Νετανιάχου: Αναμένουμε νέα για τους εναπομείναντες νεκρούς ομήρους τις επόμενες ώρες

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αναμένει νέα για τους εναπομείναντες νεκρούς ομήρους που εξακολουθούν να είναι στη Γάζα «εντός ωρών», σύμφωνα με το Guardian.

«Σύντομα θα λάβουμε νέα - ελπίζουμε εντός ωρών - για την επιστροφή και άλλων πεσόντων ομήρων. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τους φέρουμε όλους πίσω», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στους ομήρους που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα σε νοσοκομείο στο κεντρικό Ισραήλ.

«Με την ίδια αποφασιστικότητα, με το ίδιο αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας, εργαζόμαστε για να τους φέρουμε πίσω», δήλωσε ο πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση από το νοσοκομείο. «Δεν θα φεισθούμε καμίας προσπάθειας και κανενός μέσου για να τους φέρουμε πίσω».

בצאת החג באתי עם רעייתי שרה לבית החולים לפגוש את הבנים היקרים שחזרו הביתה. במהלך השנתיים האלה, רעייתי ואני נפגשנו עם המשפחות שלהם פעמים רבות. בכינו איתן, חיבקנו אותן, והבטחתי להן: אנחנו נחזיר אותם.



לא היה יום שלא קיבלתי דיווחים על מצבם, מה שידענו, מה שביקשתי לדעת. הבטחתי להחזיר… pic.twitter.com/y0Xo3YuAM9 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 14, 2025

Το Ισραήλ αντέδρασε σήμερα Τετάρτη στην καθυστέρηση που υπάρχει για την επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων κλείνοντας το πέρασμα της Ράφα και μειώνοντας στο μισό το ποσό της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με το Channel 12, το Ισραήλ μετέφερε μήνυμα στους μεσολαβητές ότι γνωρίζει πως η Χαμάς είναι ικανή να απελευθερώσει επιπλέον σορούς ομήρων, λέγοντας: «Πείτε στη Χαμάς ότι πρέπει να επιστρέψει όσους ξέρει πώς να επιστρέψει», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ γνωρίζει «ακριβώς» ποια πτώματα κρατά η ομάδα ή έχει πρόσβαση σε αυτά, προειδοποιώντας την «να μην παίζει παιχνίδια».

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο δίκτυο: «Η Χαμάς έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει τους περισσότερους από τους νεκρούς ομήρους. Το γνωρίζει και θα επιμείνουμε σε αυτό».

Η Χαμάς είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η ανάκτηση των λειψάνων ορισμένων νεκρών θα πάρει περισσότερο χρόνο, καθώς δεν είναι γνωστές όλες οι τοποθεσίες ταφής. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς αναγνώρισε την πρόκληση την Κυριακή, λέγοντας ότι «μερικοί από τους ομήρους μπορεί να μην επιστρέψουν ποτέ».

Το βράδυ το Channel 12 ανέφερε, επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει το θέμα, ότι η Χαμάς έχει δεσμευτεί να απελευθερώσει τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων αύριο, επιπλέον των τεσσάρων που αναμένεται να απελευθερώσει απόψε.