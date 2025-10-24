Οι Σοσιαλιστές της Γαλλίας απείλησαν να ρίξουν την κυβέρνηση μέχρι τη Δευτέρα, εάν δεν πληρούνται οι όροι του προϋπολογισμού τους, ανακοινώνοντας την Παρασκευή ότι θα καταθέσουν νομοσχέδιο μομφής στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εάν οι δισεκατομμυριούχοι δεν αναγκαστούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους.

«Έχουμε καταβάλει προσπάθεια να μην επικρίνουμε τον πρωθυπουργό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κανένα σημάδι προθυμίας για συμβιβασμό», δήλωσε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, στο BFM την Παρασκευή. «Αν δεν υπάρξει καμία αλλαγή μέχρι τη Δευτέρα, όλα έχουν τελειώσει».

Δεδομένης της αριθμητικής του έντονα διχασμένου κοινοβουλίου της Γαλλίας, οι Σοσιαλιστές έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την αδύναμη κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, εάν συνεργαστούν με την άκρα αριστερά και την άκρα δεξιά, οι οποίες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να τον εκδιώξουν.

Ο Λεκορνί είχε κερδίσει την υποστήριξη των Σοσιαλιστών δεσμευόμενος να καταργήσει μια ιστορική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά η αριστερά θεωρεί ότι μπορεί να αποσπάσει μεγαλύτερες παραχωρήσεις, καθώς οι συνομιλίες για την ψήφιση του φορολογικού και εισοδηματικού σκέλους του προϋπολογισμού του 2026 ξεκίνησαν την Παρασκευή στην Εθνοσυνέλευση.

Ο Φορ, το κόμμα του οποίου υποστηρίζει εδώ και καιρό την επιβολή φόρου στους δισεκατομμυριούχους, κάτι που η κυβέρνηση διστάζει να συμπεριλάβει, δήλωσε ότι το τρέχον νομοσχέδιο στοχεύει άδικα τους συνταξιούχους, τους νέους και τις οικογένειες.

«Είναι αφόρητο. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από αυτά τα τμήματα του πληθυσμού - την εργατική και τη μεσαία τάξη - να συνεχίσουν να κάνουν θυσίες ενώ οι πλουσιότεροι δεν συνεισφέρουν», είπε, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να στοχεύει στην εξεύρεση πρόσθετων εσόδων μεταξύ 15 και 20 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η απειλή μεγαλύτερης αστάθειας ανησυχεί για την οικονομία της Γαλλίας, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα μειώθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's θα μπορούσε να υποβαθμίσει το γαλλικό χρέος σε απόφαση αξιολόγησης αργότερα την Παρασκευή, μόλις μια εβδομάδα αφότου η S&P Global υποβάθμισε αιφνιδιαστικά τη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Ο Λεκορνί δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας, του μεγαλύτερου της ευρωζώνης, αλλά αντιμετωπίζει σημαντικές αντιδράσεις σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των οικονομικών εξοικονομήσεων.

Στόχος του είναι να περιορίσει τον προϋπολογισμό κατά περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ.

Μια επίσημη ψηφοφορία για το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου, πριν το νομοσχέδιο περάσει στη Γερουσία, η οποία ελέγχεται από τους συντηρητικούς.