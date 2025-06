Νέο χτύπημα του Ισραήλ στη Τεχεράνη - Tο Ιράν θα εξαπολύσει καταστροφικές επιθέσεις εντός ωρών, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Νέος γύρος ισραηλινών επιθέσεων στην Τεχεράνη και το στρατηγικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ιρανική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε γύρω από το στρατηγικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς καθώς και την πρωτεύουσα Τεχεράνη, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις επαναλαμβάνονται. Eκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι "αυτή την ώρα, πλήττουμε το Ιράν".

Η Ιρανική τηλεόραση αναφέρει ότι εντός των επόμενων λίγων ωρών το Ιράν θα εξαπολύσει ισχυρές και καταστροφικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Την τελευταία ώρα, 10 εχθρικά ισραηλινά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σε διάφορες περιοχές» της χώρας, μετέδωσε προηγουμένως η κρατική τηλεόραση.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε λίγο νωρίτερα ότι οι ιρανικές επιθέσεις δεν τελείωσαν και ότι το Ιράν έχει οπλοστάσιο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος τόνισε οδηγίες για την ασφάλεια του κοινού, όπως το κλείσιμο σχολείων, θα παραμείνουν σε ισχύ ως τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής.

Σε σύγκρουση δίχως τέλος εκτυλίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά το μπαράζ εχθροπραξιών από το Ισραήλ και το Ιράν. Νωρίτερα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό μήνυμα του ότι σύντομα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη θα φανούν να πετούν πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «θα πλήξει κάθε εγκατάσταση και κάθε στόχο του καθεστώτος των Αγιατολάχ».

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές σε στόχους εντός του Ιράν, στο πλαίσιο της επιχείρησης εξουδετέρωσης απειλών.

Το Ιράν πέρασε στην αντεπίθεση αναφέροντας πως οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ θα συνεχιστούν, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία ότι οι βάσεις και τα πλοία τους στην περιοχή θα στοχοποιηθούν αν βοηθήσουν για τον τερματισμό των πυραυλικών επιθέσεων της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, προειδοποίησε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι αν συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον των πολιτών του Ισραήλ «η Τεχεράνη θα καεί».

Η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι σύντομα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη θα φανούν να πετούν πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «θα πλήξει κάθε εγκατάσταση και κάθε στόχο του καθεστώτος των Αγιατολάχ».

«Θα πλήξουμε κάθε εγκατάσταση και κάθε στόχο του καθεστώτος των Αγιατολάχ, και ό,τι έχουν νιώσει μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που τους περιμένει τις επόμενες ημέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι ο στρατός καταστρέφει πλέον την ικανότητα του Ιράν να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους.

«Βρισκόμαστε σε μια μοιραία μάχη για την ύπαρξή μας. Θα πολεμήσουμε μέχρι να πετύχουμε τη νίκη» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Παρά τους ισχυρισμούς των Ιρανών αξιωματούχων, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ προκάλεσε πραγματικές ζημιές στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

21:59: Το Ιράκ καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτρέψουν τα ισραηλινά αεροσκάφη από το να χρησιμοποιούν τον ιρακινό εναέριο χώρο για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Το Ιράκ κάλεσε το Σάββατο τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτρέψουν τα ισραηλινά αεροσκάφη από το να παραβιάζουν τον ιρακινό εναέριο χώρο για να πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενο διμερείς συμφωνίες και το διεθνές δίκαιο.

«Η ιρακινή κυβέρνηση καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις ευθύνες τους στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών και να αποτρέψουν τα αεροσκάφη που ανήκουν στη σιωνιστική οντότητα από το να παραβιάσουν ξανά τον ιρακινό εναέριο χώρο», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Σαμπάχ αλ-Νουμάν σε ανακοίνωσή του.

21:25 Νέο χτύπημα του Ισραήλ στη Τεχεράνη

Νέος γύρος ισραηλινών επιθέσεων στην Τεχεράνη και το στρατηγικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ιρανική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε γύρω από το στρατηγικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς καθώς και την πρωτεύουσα Τεχεράνη, καθώς οι ισραηλινές επιθέσεις επαναλαμβάνονται. Eκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι "αυτή την ώρα, πλήττουμε το Ιράν".

Η Ιρανική τηλεόραση αναφέρει ότι εντός των επόμενων λίγων ωρών το Ιράν θα εξαπολύσει ισχυρές και καταστροφικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

«Την τελευταία ώρα, 10 εχθρικά ισραηλινά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν σε διάφορες περιοχές» της χώρας, μετέδωσε προηγουμένως η κρατική τηλεόραση.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε λίγο νωρίτερα ότι οι ιρανικές επιθέσεις δεν τελείωσαν και ότι το Ιράν έχει οπλοστάσιο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο Ισραήλ.

20:55: Διεκόπη η παραγωγή φυσικού αερίου σε τμήμα του κοιτάσματος South Pars στο νότιο Ιράν

Διεκόπη η παραγωγή φυσικού αερίου από μέρος του κοιτάσματος South Pars του Ιράν μετά από ισραηλινή επίθεση σήμερα, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Λόγω πυρκαγιάς σε μία από τις τέσσερις μονάδες της πλατφόρμας Phase 14 του South Pars, η παραγωγή 12 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου από την πλατφόρμα Phase 14 έχει προσωρινά διακοπεί μέχρι να τεθεί ξανά σε λειτουργία αυτό το τμήμα του διυλιστηρίου», ανέφερε το Tasnim.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, μια ισραηλινή επίθεση με drone στην εγκατάσταση αυτή προκάλεσε «ισχυρή έκρηξη» και πυρκαγιά στο χώρο, που βρίσκεται στην πόλη-λιμάνι Κανγκάν.

20:40 Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πεζεσκιάν - Οι διαπραγματεύσεις είναι η μόνη βιώσιμη οδός

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε το Σάββατο ότι ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική συνομιλία να ξαναρχίσουν οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

«Το ζήτημα της πυρηνικής ικανότητας του Ιράν είναι σοβαρό: πρέπει να επιλυθεί μέσω διαπραγμάτευσης. Έτσι προσκάλεσα τον Πρόεδρο Πεζεσκιάν να επιστρέψει γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί μια συμφωνία, η μόνη δυνατή οδός για την αποσυμπίεση της κατάστασης», δήλωσε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο X.

Όπως σημείωσε, η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

20:19 Στάρμερ: Η Βρετανία θα μεταφέρει αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή για την περιφερειακή ασφάλεια



Η Βρετανία μεταφέρει επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, στη Μέση Ανατολή για να παρέχει υποστήριξη σε ολόκληρη την περιοχή, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στους δημοσιογράφους το Σάββατο (14/06), ενώ βρισκόταν καθ' οδόν για τη συνάντηση της Ομάδας των Επτά στον Καναδά.

«Μεταφέρουμε μέσα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών, για την παροχή έκτακτης υποστήριξης στην περιοχή», δήλωσε ο Στάρμερ.

Σημειώνεται ότι η Βρετανία διαθέτει ήδη μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο μιας επιχείρησης για την αντιμετώπιση απειλών στο Ιράκ και τη Συρία, όπως αναφέρει το Reuters.

«Τα πληρώματα άρχισαν τις προετοιμασίες για την ανάπτυξη την Παρασκευή το πρωί, όταν έγινε σαφές ότι η κατάσταση στην περιοχή επιδεινωνόταν», δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.

Ενώ πρόσθεσε ότι έχουν αναπτυχθεί επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού από βρετανικές βάσεις και θα σταλούν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη.

20:06 Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ): Χτυπήθηκαν τέσσερα κτίρια στον πυρηνικό χώρο της Ισφαχάν στο Ιράν

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τέσσερα κρίσιμα κτίρια στον πυρηνικό χώρο της Ισφαχάν στο Ιράν υπέστησαν ζημιές σε επίθεση την Παρασκευή, μεταξύ αυτών μια εγκατάσταση μετατροπής ουρανίου και ένα εργοστάσιο κατασκευής πλακών καυσίμου.

«Όπως και στη Νατάνζ, δεν αναμένεται αύξηση της ραδιενέργειας εκτός του χώρου», ανέφερε ο οργανισμός σε ανάρτησή του στο X.

19:36: Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν: Στο επίκεντρο οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν τις εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ισραήλ σε νέα τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται τον κορυφαίο σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Ουσακόφ, σύμφωνα με τα πρακτορεία, δήλωσε ότι ο Πούτιν καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν και ότι οι δύο ηγέτες δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Ουσακόφ ανέφερε επίσης ότι ο Πούτιν επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Τα πρακτορεία μετέδωσαν πως οι δύο πρόεδροι μίλησαν για περίπου 50 λεπτά και ότι η συνομιλία χαρακτηρίστηκε ουσιαστική και χρήσιμη.

19:22 Τηλεφωνική επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας πρίγκηπα Faisal bin Farhan Al Saud είχε το απόγευμα του Σαββάτου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Και οι δύο εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για την κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και δεσμεύτηκαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ακόμη, «συμφώνησαν ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και δεσμεύτηκαν να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης».

19:14 Ισραήλ: Βομβάρδισε υποδομές στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο νότιο Ιράν - Αναφορές για πυρκαγιά

Το Ισραήλ βομβάρδισε υποδομές στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στη νότια επαρχία Μπουσέχρ του Ιράν, προκαλώντας το ξέσπασμα πυρκαγιάς, μετέδωσαν το Σάββατο (14/06) το απόγευμα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια «ισχυρή έκρηξη» σε διυλιστήριο στο νότιο Ιράν, μετά από επίθεση με ισραηλινό drone.

Iranian state-run media has confirmed strikes recently targeted the Phase 14 Refinery of the South Pars Gas Field, the Fajr Jam Natural Gas Refinery, and the Kangan LNG Port on the coast of the Persian Gulf, all in the Bushehr Province of Southern Iran. It appears that Israel has… pic.twitter.com/vJKaFukjab