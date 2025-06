Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Στα πρόθυρα γενικής σύρραξης οδηγείται η πολεμική κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ισράηλ και Ιράν. Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές σε στόχους εντός του Ιράν, στο πλαίσιο της επιχείρησης εξουδετέρωσης απειλών.

Το Ιράν πέρασε στην αντεπίθεση αναφέροντας πως οι επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ θα συνεχιστούν, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία ότι οι βάσεις και τα πλοία τους στην περιοχή θα στοχοποιηθούν αν βοηθήσουν για τον τερματισμό των πυραυλικών επιθέσεων της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, προειδοποίησε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι αν συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον των πολιτών του Ισραήλ «η Τεχεράνη θα καεί».

Η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

15:06 Ιράν: Εξετάζει να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ

Το κλείσιμο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ εξετάζεται σοβαρά από την Τεχεράνη μετέδωσε η ηλεκτρονική ειδησεογραφική πλατφόρμα IRINN στο Ιράν, επικαλούμενη δηλώσεις του Ισμαΐλ Κοσαρί, που είναι μέλος της επιτροπής Ασφαλείας και Άμυνας του ιρανικού κοινοβουλίου.

Τα Στενά του Ορμούζ που βρίσκονται μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, είναι η πιο σημαντική θαλάσσια δίοδος παγκοσμίως, για τη ναυτιλιακή μεταφορά του πετρελαίου.

14:50 Το δεύτερο θύμα της ιρανικής επίθεσης: Έτι Κοέν Ένγκελ από το Ραμάτ Γκαν

Η Έτι Κοέν Ένγκελ είναι το δεύτερο θύμα που κατονομάζεται ανάμεσα στους τρεις νεκρούς από τις μαζικές επιθέσεις ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων χθες το βράδυ και νωρίς σήμερα το πρωί. Η Ένγκελ σκοτώθηκε στην πυραυλική επίθεση που έπληξε την κεντρική πόλη Ραμάτ Γκαν.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε ότι ο Γισραέλ Αλόνι, 73 ετών, έχασε τη ζωή του στο μπαράζ βομβαρδισμών στην κεντρική πόλη Ρισόν Λεζιόν. Ένα τρίτο θύμα, του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, σκοτώθηκε στο ίδιο μπαράζ.

Εκτός από τους τρεις νεκρούς, περίπου 70 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή αεράμυνα. Ο στρατός ανέφερε ότι περίπου το 25% - λιγότεροι από 50 - δεν αναχαιτίστηκαν «σύμφωνα με το πρωτόκολλο», δηλαδή αφέθηκαν να πλήξουν ανοιχτές περιοχές χωρίς να προκαλέσουν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Ένας «μικρός αριθμός» πυραύλων κατάφερε να διαπεράσει τις αεράμυνες, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές στο Τελ Αβίβ, το Ραμάτ Γκαν και το Ρισόν Λεζιόν στο κεντρικό Ισραήλ.

14:33 Βρετανός ΥΠΕΞ: Ανησυχία του για την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, εξέφρασε την «ανησυχία» του για την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Έχω ανησυχήσει από τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της νύχτας, και τις αναφορές για θανάτους και τραυματισμούς στο Ισραήλ. Πρέπει επειγόντως να αποκλιμακώσουμε και να αποτρέψουμε περαιτέρω πλήγματα σε πολίτες», ανέφερε ο Λάμι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι είχε επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, «όπου παρότρυνε για ηρεμία».

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις αρχικές επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν.

14:15 Νέο βίντεο από τις αναχαιτίσεις ιρανικών drones

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ δημοσιοποίησαν νέο βίντεο που καταγράφει την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό.

Σύμφωνα με τον στρατό, περισσότερα από 100 drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έχουν καταρριφθεί από την Παρασκευή, από μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πυραυλάκατους του Ναυτικού.

13:40 Tasnim: Τρεις Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις

Τρεις Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim το Σάββατο. Οι επιστήμονες ταυτοποιήθηκαν ως οι Ali Bakaei Karimi, Mansour Asgari και Saeid Borji, ανέφερε το Tasnim.

13:30 Νέος γύρος ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων

Το Ισραήλ στόχευσε τις επαρχίες Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, Λορεστάν και Κερμανσάχ το Σάββατο σε έναν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Τέσσερις περιοχές επλήγησαν στο Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, στο βορειοδυτικό Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Χοραμαμπάντ, στην επαρχία Λορεστάν, και στο Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, ανέφερε το Fars.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο πρακτορείο ειδήσεων έδειξε καπνό να υψώνεται στην Ταμπρίζ, στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν. Η Εταιρεία Διύλισης Πετρελαίου Ταμπρίζ αρνήθηκε ότι επλήγη, μετά από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίστηκαν ότι σημειώθηκαν βόμβες σε κοντινή απόσταση.

Η αεράμυνα του Ιράν ενεργοποιήθηκε στη Χοραμαμπάντ, την Κερμανσάχ και την Ταμπρίζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν. Οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει δημόσια πού σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

13:18 Ισραήλ: Σημαντικές ζημιές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν σε Εσφαχάν και Νατάνζ

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Εσφαχάν και το Νατάνζ υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δήλωση ανώτερου Ισραηλινού στρατιωτικού αξιωματούχου το Σάββατο.

Όπως ανέφερε, θα χρειαστούν τουλάχιστον μερικές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ επιβεβαίωσε ότι κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν εννέα ανώτεροι Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες.

13:14 Τρεις οι Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις

Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim το Σάββατο, τρεις είναι οι Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις Οι επιστήμονες ταυτοποιήθηκαν ως Αλί Μπακαΐ Καρίμι, Μανσούρ Ασγκάρι και Σαΐντ Μπορτζί, ανέφερε το Tasnim.

13:09 Κλειστό μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ

Το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) επικαλούμενο εκπρόσωπο των αρχών.

12:59 AEGEAN: Ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Αμμάν και Ερμπίλ

Στην ακύρωση όλων των πτήσεών της από και προς το Τελ Αβίβ έως και την πρωινή πτήση στις 12/07, καθώς και όλων των πτήσεων από και προς Βηρυτό, Αμμάν και Ερμπίλ έως και τις πρωινές αφίξεις στις 28/6, προχώρησε η AEGEAN.

12:43 Προειδοποίηση Κατζ σε Χαμενεΐ: Αν συνεχίσεις τις επιθέσεις «η Τεχεράνη θα καεί»

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, προειδοποίησε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι αν συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον των πολιτών του Ισραήλ «η Τεχεράνη θα καεί».

12:30 Ιράν: 5 συλλήψεις στην πόλη Γιαζντ για «κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ»

Το Ιράν συνέλαβε πέντε ανθρώπους στην πόλη Γιαζντ στα κεντρικά της χώρας για τη λήψη φωτογραφιών αλλά και «για συνεργασία με το Ισραήλ», ανέφεραν σήμερα ιρανικές ειδησεογραφικές σελίδες.

12:16 Εικόνες από drone δείχνουν σοβαρές ζημιές στο Ρισόν Λεζίον μετά την ιρανική επίθεση

Πλάνα από drone αποκαλύπτουν τις καταστροφές στο Ρισόν Λεζιόν, ύστερα από ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους νωρίς το πρωί, που δημοσιεύουν οι Times of Israel.

12:05 Η Τεχεράνη προειδοποιεί ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία να μην βοηθήσουν το Ισραήλ

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι οι βάσεις και τα πλοία τους στην περιοχή θα στοχοποιηθούν αν βοηθήσουν για τον τερματισμό των πυραυλικών επιθέσεων της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ, μετέδωσαν σήμερα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

12:04 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε "δεκάδες" εκτοξευτές πυραύλων στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε "δεκάδες" εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους στο Ιράν κατά το κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας εναντίον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πρόσθεσαν ότι η πολεμική τους αεροπορία "συνεχίζει να πλήττει δεκάδες εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους στο Ιράν".

12:03 Ιράν: Ο εναέριος χώρος της χώρας θα παραμείνει κλειστός

Ο εναέριος χώρος του Ιράν θα παραμείνει κλειστός "μέχρι νεωτέρας", μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης, κατά τη δεύτερη ημέρα ανταλλαγής πυρών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

"Δεν θα υπάρξει καμία πτήση στα αεροδρόμια της χώρας ώστε να προστατευθεί η ασφάλεια των επιβατών (...) και αυτό (θα ισχύσει) μέχρι νεωτέρας", μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

12:02 Ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο: «Άνοιξε ο δρόμος προς την Τεχεράνη» - Αναμένονται νέες αεροπορικές επιθέσεις

Σε δήλωση υψηλού συμβολισμού και μετωπικής κλιμάκωσης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγος Τόμερ Μπαρ, ανέφεραν το πρωί του Σαββάτου ότι «ο δρόμος προς την Τεχεράνη έχει πλέον ανοίξει».

11:47 NYT - WP: Αλώβητο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν - Τι θα γίνει εάν η Τεχεράνη επιταχύνει τον εμπλουτισμό;

Παρά τη σφοδρή ισραηλινή επίθεση σε στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές του Ιράν - μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της τελευταίας δεκαετίας - η καρδιά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος φαίνεται να μην έχει υποστεί σοβαρές βλάβες. Αν και το Τελ Αβίβ περιγράφει την επιχείρηση ως απόλυτα επιτυχημένη, αμερικανικά δημοσιεύματα των New York Times και Washington Post επισημαίνουν ότι η τεχνική υποδομή του Ιράν παραμένει κατά βάση λειτουργική.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές σε στόχους εντός του Ιράν, στο πλαίσιο της επιχείρησης εξουδετέρωσης απειλών.

Σε σύντομη ανακοίνωση στο Telegram, οι IDF ανέφεραν ότι «η Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να πλήττει στόχους για την απομάκρυνση απειλών εντός του Ιράν», συνοδεύοντας το μήνυμα με βίντεο από εναέριες επιθέσεις. Η ανακοίνωση έρχεται περισσότερες από 24 ώρες μετά το πρώτο ισραηλινό πλήγμα, το οποίο - σύμφωνα με το Ισραήλ - σκότωσε τρεις Ιρανούς στρατιωτικούς διοικητές.

Οι σειρήνες ηχούν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ μετά τον συνεχή εντοπισμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που εξαπολύουν από το Ιράν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

Μια ώρα αργότερα γνωστοποίησε ότι αναχαίτισε αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που εξαπολύθηκαν σήμερα εναντίον του Ισραήλ.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν δυο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και άλλη μια νωρίς το πρωί στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, με τον στρατό να προτρέπει τον πληθυσμό να πάει στα καταφύγια.

Το επίπεδο συναγερμού μειώθηκε κατόπιν, την πρώτη φορά περίπου μισή ώρα αργότερα, τη δεύτερη κάπου δέκα λεπτά αργότερα, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν εκτοξεύσεις «δεκάδων» πυραύλων, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, κατ’ αυτές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Τεχεράνης.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πολεμική αεροπορία έπληξε δεκάδες στόχους, κυρίως υποδομές πυραύλων εδάφους-αέρος, στο πλαίσιο επιχείρησης που είχε στόχο να καταστρέψει τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας του καθεστώτος στην περιοχή της Τεχεράνης», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, σε απόσταση 1.500 και πλέον χιλιομέτρων από το ισραηλινό έδαφος, η πολεμική αεροπορία έπληξε αμυντικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Τεχεράνης», σημείωσε.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, Magen David Adom, («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι 12 ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν μετά από άμεσο χτύπημα πυραύλου σε κτήριο κατοικιών στο κεντρικό Ισραήλ. Η ακριβής τοποθεσία της επίθεσης δεν έγινε γνωστή.

