Την ώρα που ο ρωσικός στρατός είναι καθηλωμένος στο Δνείπερο και παλεύει να κρατήσει τον έλεγχο των νεοπροσαρτηθεισών περιοχών, η Μόσχα κλιμακώνει τις επιθέσεις με χτυπήματα στο διοικητικό κέντρο της Ουκρανίας.

Πριν λίγο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αλλά και με αναρτήσεις ξένων ανταποκριτών στην πόλη ακούστηκαν νέες εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου.

Η πρέσβειρα της Βρετανίας στην Ουκρανία Μελίντα Σίμονς εκτιμά ότι οι εκρήξεις είναι κατά πάσα πιθανότητα από τα ουκρανικά αντιαεροπορικά.

Explosions heard in #Kyiv - likely air defence in action. I was at meetings in town so am now in a bomb shelter. Everyone here has pulled out a laptop or phone and got on with their work or they’re continuing meetings. Total calm. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) October 19, 2022

Το ίδιο αναφέρει και Κρίστοφερ Μίλερ των Financial Times αναρτώντας φωτογραφία από τον ουρανό του Κιέβου.

Τα ουκρανικά μέσα κάνουν λόγο και για νέες επιθέσεις σε Βινίτσια, Ιβανο-Φρανκίφσκ και άλλες περιοχές και καλούν τον κόσμο να σπεύσει στα καταφύγια.

Η μεγάλη έξοδος στη Χερσώνα

Ο διοικητής της προσαρτημένης ουκρανικής περιοχής Χερσώνας δήλωσε ότι οι αρχές σχεδιάζουν να απομακρύνουν περίπου 50-60.000 ανθρώπους τις επόμενες έξι ημέρες εν μέσω κλιμάκωσης της πίεσης από μια ουκρανική αντεπίθεση. Ανακοινώθηκε επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος αμάχων στην πόλη για επτά μέρες.

Russia begins evacuation of key Ukrainian city of Kherson, seized during invasion, as Kyiv's forces counter-attack https://t.co/99cdCg44ht — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 19, 2022

Μιλώντας σε διαδικτυακή μετάδοση του «Soloviev Live», ο κυβερνήτης Βλαντιμίρ Σάλντο, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη Ρωσία, είπε ότι οι αρχές μετακινούν πολίτες στην αριστερή όχθη του Δνείπερου προκειμένου να «κρατήσουν τους ανθρώπους ασφαλείς» και να επιτρέψουν στον στρατό να «δράσει αποφασιστικά».

Ρώσοι στρατιώτες παροτρύνουν ηλικιωμένη να φύγει από το σπίτι της στο χωριό Ζάρεχνε(AP)

"Οδήγησα μέσα από το περιφερειακό κέντρο σήμερα το πρωί. Εξωτερικά, δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι υπήρχε μεγάλη πίεση", είπε ο Σάλντο.

«Όμως όταν έφτασα στο λιμάνι του ποταμού είδα ότι οι βάρκες περίμεναν και είναι ήδη φορτωμένες με ανθρώπους έτοιμους να πάνε στην αριστερή όχθη του Δνείπερου», είπε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση «τονίζεται τεταμένη».

Είπε ότι περίπου 10.000 άτομα την ημέρα θα μετακινούνται τις επόμενες έξι ημέρες και ότι ορισμένες περιοχές στη Ρωσία προετοιμάζονται να δεχτούν ανθρώπους.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Χερσώνα τις τελευταίες δύο ημέρες, δήλωσε ο Σάλντο στην κρατική τηλεόραση.

Η κατάσταση στη Χερσώνα, μια από τις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που προσάρτησε ο Πούτιν τον περασμένο μήνα φαίνεται ότι έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στη ρωσική διοίκηση όπως προδίδουν οι δηλώσεις τοπικών αρχόντων αλλά και του νέου διοικητή των ρωσικών στρατευμάτων, του διαβόητου «Αρμαγεδδώνα» Σεργκέι Σουροβίκιν, που περιγράφει την στρατιωτική κατάσταση ως «τεταμένη».

«Ο εχθρός επιχειρεί συνεχώς να επιτεθεί στις θέσεις των ρωσικών στρατευμάτων», δήλωσε ο Σεργκέι Σουροβίκιν στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη από την ανάληψη του πόστου του στις αρχές του μήνα, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη γύρω από την πόλη.

«Πολιορκία» στη Ζαπορίζια

Οι ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν υποχωρήσει κατά 20-30 χιλιόμετρα τις τελευταίες εβδομάδες και κινδυνεύουν να καθηλωθούν στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου μήκους 2.200 χιλιομέτρων που διχοτομεί την Ουκρανία.

Ο Βλαντιμίρ Ρόγκοφ, μέλος του συμβουλίου που έχει εγκατασταθεί από τη Ρωσία που κυβερνά τη Ζαπορίζια, επίσης στο νότο, είπε ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας ενίσχυσαν τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά της πόλης Ενερχομπάρ, όπου ζουν πολλοί από τους υπαλλήλους του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Βομβαρδισμένο κτίριο στην πόλη της Ζαπορίζια (AP)

Τα πυρά πυροβολικού έπληξαν τα περίχωρα της πόλης και υπήρξαν 10 χτυπήματα γύρω από έναν θερμοηλεκτρικό σταθμό, ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram νωρίς σήμερα.

Από την πλευρά του, ο Ντμίτρο Ορλόφ, τον οποίο η Ουκρανία αναγνωρίζει ως δήμαρχο του Ενερχοντάρ, κατηγόρησε τη Ρωσία για τον βομβαρδισμό.

«Οι βομβαρδισμοί, πρώτα της βιομηχανικής ζώνης, και μετά της ίδιας της πόλης, άρχισαν γύρω στα μεσάνυχτα και δεν σταμάτησαν το πρωί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.

"Μετά τον βομβαρδισμό της πόλης, ξεκίνησε μια προσπάθεια κατάληψης του πυρηνικού σταθμού. Η μάχη συνεχίστηκε για αρκετές ώρες, τουλάχιστον τρεις με τρεισήμισι ώρες", ανέφερε το RIA, επικαλούμενο τον Ρώσο αξιωματούχο Βλαντιμίρ Ρογκόφ ο οποίος πρόσθεσε ότι η επίθεση «απωθήθηκε».

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι αναμένει να επιστρέψει «σύντομα» στην Ουκρανία εν μέσω διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία ζώνης προστασίας γύρω από τις εγκαταστάσεις της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις με πυραύλους κρουζ και με μαχητικά αεροσκάφη σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου και της Ζαπορίζια, τις τελευταίες 24 ώρες.

«Επιπλέον, οι κατακτητές χρησιμοποίησαν 14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed-136 ιρανικής κατασκευής, 10 εκ των οποίων καταρρίφθηκαν», ανέφερε.

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία αρνήθηκαν ότι είχαν βάλει στόχο αμάχους, αν και η Ουκρανία έχει κατηγορήσει τις ρωσικές δυνάμεις για εγκλήματα πολέμου.



Προπαγανδιστικό σόου



Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διοργάνωσε «προπαγανδιστικό σόου» στην κατεχόμενη Χερσώνα, αφού οι Ρώσοι εγκατεστημένοι αξιωματούχοι είπαν ότι προετοιμάζονται να υπερασπιστούν την πόλη από την επικείμενη ουκρανική επίθεση και προέτρεψαν τους αμάχους να φύγουν.

O Αντρίι Γερμάκ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, κατηγόρησε επίσης τη Ρωσία ότι προσπαθεί να τρομάξει τους κατοίκους της Χερσώνας με ψεύτικες αναφορές για τον ουκρανικό βομβαρδισμό της πόλης στη νότια Ουκρανία.

«Οι Ρώσοι προσπαθούν να τρομάξουν τους κατοίκους της Χερσώνας με ψεύτικα ενημερωτικά δελτία σχετικά με τον βομβαρδισμό της πόλης από τον στρατό μας, και επίσης να κανονίσουν ένα προπαγανδιστικό σόου με εκκένωση», έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. «Η προπαγάνδα δεν θα λειτουργήσει».

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου είπε απευθυνόμενος στη Ρωσία ότι «η πραγματικότητα μπορεί να πληγώνει».

"Λιγότερο από ένας μήνας έχει περάσει από την πομπώδη ανακοίνωση της προσάρτησης της Χερσώνας και της επίσημης συναυλίας στην Κόκκινη Πλατεία, καθώς η αυτοαποκαλούμενη "διοίκηση της πόλης"... πραγματοποιεί πανηγυρικά εκκενώσεις εν αναμονή της ουκρανικής δικαιοσύνης. Η πραγματικότητα μπορεί να πληγώνει εάν ζείτε σε φανταστικό κόσμο», έγραψε στο Twitter ο προεδρικός σύμβουλος της Ουκρανίας, Μιχαίλο Ποντόλιακ.