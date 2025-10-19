Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη σε Φιντάν για SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος - Όποιος ενοχλείται, οφείλει να το αποδεχθεί

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται» ξεκαθάρισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, Χακάν Φιντάν για την Ελλάδα, σχετικά με το Πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχτεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές» συνεχίζει ο κ. Γεραπετρίτης πως «η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εντούτοις, σε θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση» πρόσθεσε ο Γ. Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

Σημειώνεται πως ο κ. Φιντάν αναφέρθηκε πρώτη φορά ανοικτά σε αυτό το θέμα λέγοντας πως «οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μιας χώρας, αλλά να προάγουν τη συνολική ασφάλεια», ενώ έκανε και μια αναφορά έτσι στην «επανεισδοχή» της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ – το 1980 είχε αποχωρήσει τότε με την τουρκική εισβολή – και είπε ότι τότε η Τουρκία θα μπορούσε να είχε φέρει αντιρρήσεις, αλλά δεν το έκανε κοιτώντας το συνολικό, καλό της συμμαχίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πολλοστή φορά που ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον εξωτερική πολιτική στη Βουλή, επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα, αν, εάν δεν αρθεί το casus belli.

Τουρκία: Ενόχληση για το SAFE - Φιντάν: Στην ελληνική πολιτική ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα

Την έντονη ενόχληση της Άγκυρας για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, προαναγγέλλοντας συνάντηση με τον Γ. Γεραπετρίτη.

Ο Φιντάν μίλησε σχετικά με τις σχέσεις των δύο χωρών, τονίζοντας ότι στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα», σημειώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την Ελλάδα, ενώ τόνισε πως αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή.

Παράλληλα, προέτρεψε να «φέρουν την Τουρκία στην ημερήσια διάταξη αμέσως», υπονοώντας την ανάγκη για επαναφορά της συζήτησης για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, που σύμφωνα με την Άγκυρα, είναι κρίσιμα για την ευρωπαϊκή σταθερότητα.

Η αναφορά του Φιντάν στο Πρόγραμμα SAFE έγινε με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική πολιτική στάση, ειδικά μετά την πρόσφατη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, όπου υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «καυχησιολογία» του Έλληνα πρωθυπουργού προειδοποιώντας ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μίας χώρας, αλλά να προάγουν τη συλλογική ασφάλεια.

Τόνισε δε ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στην επερχόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση.

«Η Τουρκία, παρά τις διαφωνίες της με την Ελλάδα, παραμένει ανοιχτή στη συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και επιθυμεί τη συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή», κατέληξε ο Φιντάν.