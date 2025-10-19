Τουρκία: Ενόχληση για το SAFE - Φιντάν: Στην ελληνική πολιτική ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα

Την έντονη ενόχληση της Άγκυρας για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, προαναγγέλλοντας συνάντηση με τον Γ. Γεραπετρίτη.

Ο Φιντάν μίλησε σχετικά με τις σχέσεις των δύο χωρών, τονίζοντας ότι στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα», σημειώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την Ελλάδα, ενώ τόνισε πως αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή.

Παράλληλα, προέτρεψε να «φέρουν την Τουρκία στην ημερήσια διάταξη αμέσως», υπονοώντας την ανάγκη για επαναφορά της συζήτησης για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, που σύμφωνα με την Άγκυρα, είναι κρίσιμα για την ευρωπαϊκή σταθερότητα.

Η αναφορά του Φιντάν στο Πρόγραμμα SAFE έγινε με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική πολιτική στάση, ειδικά μετά την πρόσφατη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή, όπου υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν θα συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «καυχησιολογία» του Έλληνα πρωθυπουργού προειδοποιώντας ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα μόνο μίας χώρας, αλλά να προάγουν τη συλλογική ασφάλεια.

Τόνισε δε ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει στην επερχόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση.

«Η Τουρκία, παρά τις διαφωνίες της με την Ελλάδα, παραμένει ανοιχτή στη συζήτηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και επιθυμεί τη συνεργασία για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή», κατέληξε ο Φιντάν.