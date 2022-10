Πούτιν: Επέβαλε στρατιωτικό νόμο στις προσαρτηθείσες περιοχές στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την επιβολή στρατιωτικού νόμου στις τέσσερις περιοχές που προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία.

Putin has begun speaking. He is announcing the introduction of martial law in the four regions that were "annexed" from Ukraine.