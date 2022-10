Οι Ρώσοι υπό πίεση εκκενώνουν τη Χερσώνα

Ο νέος Ρώσος επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, Σεργκέι Σουροβίκιν , γνωστός και ως «Στρατηγός Αρμαγεδδών» ανακοίνωσε ότι o ρωσικός Στρατός θα προχωρήσει σε εκκένωση αμάχων από την ουκρανική πόλη που βρίσκεται σε προσαρτημένη από τη Μόσχα περιοχή λόγω επικείμενης επίθεσης του ουκρανικού στρατού.

«Περαιτέρω ενέργειες σχετικά με τη Χερσώνα θα εξαρτηθούν από την τωρινή στρατιωτική κατάσταση. Είναι πολύπλοκο, δύσκολες αποφάσεις δεν μπορούν να αποκλειστούν», δήλωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο νέος διοικητής παραδέχθηκε ότι η στρατιωτική κατάσταση στην Ουκρανία είναι «τεταμένη», ειδικά γύρω από την υπό κατοχή Χερσώνα.

«Η κατάσταση στην περιοχή της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρισης μπορεί να περιγραφεί ως τεταμένη. Ο εχθρός επιχειρεί συνεχώς να επιτεθεί σε θέσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Κυρίως στο Κουπιάνσκ, το Λίμαν και το Μικολάιβ Κριβίι Ριχ», δήλωσε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της Ρωσίας, Rossiya 24 σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Σουροβίκιν υποστήριξε επίσης ότι «το ουκρανικό καθεστώς επιχειρεί να διασπάσει την άμυνά μας» συγκεντρώνοντας «όλες τις εφεδρείες του» για αυτήν την αντεπίθεση. Η κατάσταση είναι «πολύ δύσκολη», ιδίως στην πόλη Χερσώνα, λόγω των ουκρανικών πληγμάτων εναντίον «κοινωνικών, οικονομικών και βιομηχανικών υποδομών», συνέχισε.

Μεταξύ των υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές από τους βομβαρδισμούς είναι μεταξύ άλλων το φράγμα του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Καχόφκα και η γέφυρα Ανονόφσκι που συνδέει τη βόρεια με τη νότια όχθη του Δνείπερου. Λόγω των πληγμάτων, παρουσιάζονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στον ανεφοδιασμό των κατοίκων με τρόφιμα και νερό. Ο Σουροβίκιν έκανε μάλιστα λόγο για «άμεση απειλή για τη ζωή των κατοίκων».

Οι μελλοντικές ενέργειες του ρωσικού στρατού σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη της Χερσώνας «θα εξαρτηθούν από τη στρατιωτική κατάσταση», συνέχισε, λέγοντας ότι είναι ανάγκη «να διαφυλαχθεί στο μέγιστο η ζωή των πολιτών και των Ρώσων στρατιωτών».

«Δεν αποκλείουμε τη λήψη μιας πολύ δύσκολης απόφασης», κατέληξε.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της Χερσώνας, Βλαντιμίρ Σάλντο, ανακοίνωσε την «οργανωμένη μετακίνηση» των αμάχων στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου.

The head of the annexed Kherson region Vladimir Saldo announced the "organized transfer" of the civilian population to the left bank of the Dnipro river. pic.twitter.com/0TF1jVhEqG