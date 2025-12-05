Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να ολοκληρώσει σύντομα αρκετές από τις έρευνές της για τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στο πλαίσιο του νόμου της ΕΕ για τη διαδικτυακή εποπτεία περιεχομένου, δήλωσε την Παρασκευή η επικεφαλής τεχνολογίας, Χέννα Βίρκουνεν.

Αυτό είναι πιθανό να εξοργίσει αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον, πολλοί από τους οποίους δήλωσαν ότι θεωρούν πως οι αμερικανικές εταιρείες στοχοποιούνται άδικα από τις Βρυξέλλες.

Την Παρασκευή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διαφάνειας βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Πρόκειται για το πρώτο πρόστιμο που επιβάλλεται στο πλαίσιο του νόμου, ο οποίος καθιστά τις πλατφόρμες υπεύθυνες για τη διαχείριση του περιεχομένου.

«Τους επόμενους μήνες θα υπάρξουν και άλλες αποφάσεις», δήλωσε η Βίρκουνεν στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Ψηφιακών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Στις περισσότερες από τις έρευνες έχουμε ήδη δημοσιεύσει τα προκαταρκτικά πορίσματα και, μετά από αυτό, το επόμενο βήμα είναι να ενθαρρύνουμε αυτές τις διαδικτυακές πλατφόρμες να συμμορφωθούν με τους κανόνες μας», είπε. «Αν δεν το κάνουν, θα ακολουθήσει απόφαση περί μη συμμόρφωσης — η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και πρόστιμο».

Ενώ οι Ευρωπαίοι πολιτικοί εξέφρασαν συγκρατημένη ικανοποίηση για την απόφαση σχετικά με την X την Παρασκευή, η κυβέρνηση Τραμπ αντέδρασε με οργή.

«Το πρόστιμο των 140 εκατομμυρίων δολαρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι απλώς επίθεση στην @X, είναι επίθεση σε όλες τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες και στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις», έγραψε στο X ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Οι μέρες που λογοκρίνονταν οι Αμερικανοί στο διαδίκτυο τελείωσαν».

Όταν το POLITICO ζήτησε από τη Βίρκουνεν να απαντήσει στον ισχυρισμό ότι η ΕΕ στοχοποιεί άδικα αμερικανικές εταιρείες, εκείνη είπε ότι από τις 10 πλατφόρμες που βρίσκονται υπό επίσημη έρευνα βάσει του DSA, μόνο τρεις είναι αμερικανικές.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θεωρεί πως οι Βρυξέλλες «φοβούνται» να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές Big Tech και ότι μια «αμερικανική επίθεση» έχει φοβίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ενημέρωση Τύπου νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η Βίρκουνεν είπε ότι στην περίπτωση της X χρειάστηκε υπερβολικά πολύς χρόνος από τα προκαταρκτικά πορίσματα μέχρι την τελική απόφαση.

«Συμφωνώ ότι χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος, ειδικά από τα προκαταρκτικά πορίσματα, επειδή τα προκαταρκτικά πορίσματα για αυτό το θέμα είχαν ήδη δημοσιευθεί το καλοκαίρι του 2024», είπε.