Προειδοποιήσεις προς το Ιράν έστειλε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας πως η Τεχεράνη έχει την επιλογή να συνάψει συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Μιλώντας δίπλα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου των ΗΠΑ, ο Χέγκσεθ υπογράμμισε πως «όσον αφορά το Ιράν, υποσχόμαστε ότι έχουμε όλες τις επιλογές. Είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε επιλογή επιλέξει ο πρόεδρος».\

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Μοχαμάντ Ακραμινιά, ανέφερε πως Ιράν θα απαντήσει «αμέσως» σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, υπενθυμίζοντας ότι «πολλές» αμερικανικές βάσεις στην περιοχή βρίσκονται εντός του βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων.

Οι αναφορές του Χέγκσεθ έρχονται καθώς το αμερικανικό ναυτικό έστειλε ένα επιπλέον πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το USS Delbert D. Black είχε εισέλθει στην περιοχή τις τελευταίες 48 ώρες. Αυτό ανεβάζει τον αριθμό των αντιτορπιλικών στη Μέση Ανατολή σε έξι, μαζί με ένα αεροπλανοφόρο και τρία άλλα παράκτια πολεμικά πλοία.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι ναυτικές δυνάμεις των «Φρουρών της Επανάστασης» του Ιράν θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμα, έγινε γνωστό πως το ιρανικό ναυτικό θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις με την Κίνα και τη Ρωσία στη Θάλασσα του Ομάν και τον Ινδικό Ωκεανό τις επόμενες ημέρες.

Σε ανάλυση του, το CNN έκανε λόγο για 3 επιλογές αντεπίθεσης που έχει το Ιράν εφόσον δεχθεί χτυπήματα από τις ΗΠΑ.

Πύραυλοι και drones

Το Ιράν πιστεύεται ότι διαθέτει χιλιάδες πυραύλους και drones εντός της εμβέλειας των αμερικανικών στρατευμάτων που είναι σταθμευμένα σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής και έχει απειλήσει να τα χτυπήσει, καθώς και το Ισραήλ.

Το Shahed, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί ένα καταστροφικό εργαλείο στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το ιρανικό καθεστώς έχει επίσης αναπτύξει, δοκιμάσει ή αναπτύξει περισσότερα από 20 είδη βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων μικρής, μεσαίας και μεγαλύτερης εμβέλειας, ικανά να απειλήσουν στόχους μέχρι και τη νότια Ευρώπη.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ακόμη και αν είναι πολύ λιγότερες και πολύ παλαιότερες από τα σύγχρονα αμερικανικά συστήματα, καθιστούν μια αποφασιστική αμερικανική επίθεση στη χώρα πολύ πιο δύσκολη.

War proxies

Στη συνέχεια το δημοσίευμα κάνει λόγο για τους «αντιπροσώπους» του Ιράν σε άλλες χώρες, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εφόσον οι ΗΠΑ επιτεθούν στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Ιρακινές πολιτοφυλακές που έχουν στο παρελθόν στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις καθώς και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι θα συνδράμουν το Ιράν σε περίπτωση επίθεσης.

Οι Χούθι της Υεμένης έχουν στοχοποιηθεί τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις ΗΠΑ, αλλά παραμένουν ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Ιράν.

Ενεργειακός πόλεμος

Το CNN εξετάζει και το ενδεχόμενο επιβολής μέτρων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, από τις σημαντικότερες ενεργειακές περιοχές στον κόσμο.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει να κλείσει τα Στενά σε περίπτωση επίθεσης — μια προοπτική που, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων πολύ πέρα από τα σύνορα του Ιράν και να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Οι ειδικοί λένε ότι η στοχοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας μέσω του Ορμούζ μπορεί να είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές επιλογές του Ιράν. Είναι επίσης η πιο επικίνδυνη λόγω της ευρείας επίδρασής της.

Μια τέτοια κίνηση θα ήταν πιθανώς η τελευταία λύση για το Ιράν, καθώς θα διαταράξει σοβαρά το δικό του εμπόριο και αυτό των γειτονικών αραβικών κρατών, πολλά από τα οποία έχουν ασκήσει πιέσεις στον Τραμπ να μην επιτεθεί στο Ιράν και έχουν δεσμευτεί να μην επιτρέψουν στην Ουάσιγκτον πρόσβαση στο έδαφός τους για μια επίθεση κατά του Ιράν.

Επίθεση της Τεχεράνης στην ΕΕ

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επιτέθηκε την Πέμπτη στη στάση που κρατά η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μέση Ανατολή, μετά και από την απόφαση της Κομισιόν να χαρακτηρίσει ως τρομοκρατικά οργάνωση τους «Φρουρούς της Επανάστασης».

Όπως δήλωσε ο ίδιος με ανάρτηση του στο Χ, «αρκετές χώρες προσπαθούν επί του παρόντος να αποτρέψουν την έκρηξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου στην περιοχή μας. Καμία από αυτές δεν είναι ευρωπαϊκή.

Αντίθετα, η Ευρώπη είναι απασχολημένη με το να αναζωπυρώνει τις φλόγες.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η ήπειρος είναι βέβαιο ότι θα επηρεαστεί μαζικά από έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή μας -συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας- η τρέχουσα στάση της ΕΕ είναι βαθιά επιζήμια για τα ίδια της τα συμφέροντα.

Οι Ευρωπαίοι αξίζουν κάτι καλύτερο από αυτό που τους προσφέρουν οι κυβερνήσεις τους».

Μαζικές συλλήψεις στο Ιράν για την αποτροπή νέων διαδηλώσεων

Νωρίτερα την Πέμπτη το Reuters μετέδωσε πως στελέχη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας με πολιτικά ρούχα έχουν συλλάβει χιλιάδες ανθρώπους σε μια εκστρατεία μαζικών συλλήψεων και εκφοβισμού με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διαδηλώσεων, μετά την καταστολή των πιο αιματηρών ταραχών από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το δημοσίευμα επικαλείται ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός του Ιράν που υποστήριξαν πως δυνάμεις ασφαλείας με πολιτικά εξαπέλυσαν εκστρατεία εκτεταμένων συλλήψεων, συνοδευόμενη από ενισχυμένη παρουσία στους δρόμους. «Συλλαμβάνουν τους πάντες», δήλωσε ένας από τους ακτιβιστές.

«Κανείς δεν ξέρει πού τους πηγαίνουν ή πού κρατούνται. Με αυτές τις συλλήψεις και τις απειλές, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα γενικευμένο κλίμα φόβου στην κοινωνία».

Παρόμοιες μαρτυρίες δόθηκαν στο Reuters από δικηγόρους, γιατρούς, μάρτυρες και δύο Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα για να αποφύγουν αντίποινα από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Όπως ανέφεραν, οι συλλήψεις φαίνεται να αποσκοπούν στην αποτροπή οποιασδήποτε σοβαρής αναζωπύρωσης των διαδηλώσεων μέσω της διάχυσης φόβου, τη στιγμή που το κληρικό κατεστημένο αντιμετωπίζει αυξανόμενη εξωτερική πίεση.