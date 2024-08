Νέες απειλές Νασράλα: Στο μέλλον μπορεί να επιτεθούμε με πυραύλους ακριβείας κατά του Ισραήλ

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε ομιλία του μετά την επίθεση με εκατοντάδες πυραύλους και drones στο βόρειο Ισραήλ, το οποίο απάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο.

«Η Χεζμπολάχ δεν είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει πυραύλους ακριβείας σήμερα, αλλά μπορεί να τους χρησιμοποιήσει στο μέλλον», είπε ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε πως «θα αποτιμήσουμε το αποτέλεσμα της σημερινής μας επιχείρησης και αν τα αποτελέσματα δεν είναι αρκετά, θα απαντήσουμε μιαν άλλη φορά».

Ο Νασράλα ισχυρίστηκε ότι η Χεζμπολάχ μπόρεσε να πραγματοποιήσει την επίθεσή της «όπως είχε προγραμματιστεί», θέλοντας να διαψεύσει τις δηλώσεις των IDF ότι τα προληπτικά τους πλήγματα σταμάτησαν μια ευρύτερη επίθεση.

Hezbollah secretary-general Hassan Nasrallah has been speaking about the cross-border attacks overnight.



He said Hezbollah has no intention of using precision missiles today, but may use them in the near future.



