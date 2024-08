Ανάλυση Sky News

Η Χεζμπολάχ θέλει να θεωρήσει την επίθεσή της επιτυχημένη, το Ισραήλ ξεκίνησε τη δική του περίπου μισή ώρα πριν από εκείνη της Χεζμπολάχ. Συνεπώς, από την κίνηση του Ισραήλ υποδηλώνεται ότι πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση που καθοδηγείται από τις μυστικές υπηρεσίες καθώς οι IDF προετοιμάζονταν από τον Ιούλιο για μια τέτοια επιχείρηση.

Αυτά αναφέρει –μεταξύ άλλων– στη δική του αποτίμηση των πρωινών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News Σον Μπελ, υπογραμμίζοντας ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ προσπαθούν να κυριαρχήσουν στο χώρο της πληροφόρησης για το τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας και αυτό καταδεικνύεται από τις διαφορετικές μεταξύ τους ανακοινώσεις. Εν αναμονή και το διάγγελμα του αρχηγού της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στις 18:00.

Όπως ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, «γύρω στα εκατό» αεροσκάφη του «στοχοθέτησαν και κατέστρεψαν χιλιάδες ράμπες εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ» στη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε προκειμένου να αποτρέψει επίθεση ευρείας κλίμακας της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ. Η επίθεση που ακολούθησε από τη Χεζμπολάχ προκάλεσε πολύ μικρή ζημιά, με τις ενέργειές τους οι IDF απέτρεψαν πολύ πιο σοβαρή επίθεση της Χεζμπολάχ που θα είχε στόχο το βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας. Μάλιστα, το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χεζμπολάχ στόχευε εναντίον της βάσης Glilot κοντά στη Χερτσλιγιά, όπου εδρεύουν αρκετές μονάδες πληροφοριών των IDF και το αρχηγείο της Μοσάντ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μεγάλο αριθμό drones» και «πάνω από 320 ρουκέτες Κατιούσα» σε 11 στρατιωτικές βάσεις του Ισραήλ και στα κατεχόμενα από το Ισραήλ συριακά Υψίπεδα του Γκολάν, σε αντίποινα για την εξουδετέρωση στελέχους της σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό στις 30 Ιουλίου. Αργότερα, έκανε γνωστό, ότι η στρατιωτική της «επιχείρηση για σήμερα ολοκληρώθηκε και επιτεύχθηκε».

«Η Χεζμπολάχ θέλει να θεωρηθεί αυτό ως ένα επιτυχημένο χτύπημα. Το Ισραήλ προσπαθεί να δείξει ότι κατάφερε να προστατέψει τους πολίτες του», υπογραμμίζει ο Μπελ και συνεχίζει: η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε μη κατευθυνόμενες ρουκέτες στην επίθεσή της, γεγονός που σημαίνει ότι ο Σιδηρούς Θόλος του Ισραήλ ήταν αρκετά αποτελεσματικός», επισημαίνοντας δύο πράγματα που ξεχωρίζουν, από στρατιωτικής άποψης.

«Τα ισραηλινά χτυπήματα ξεκίνησαν περίπου μισή ώρα πριν από τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Αυτό υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση που καθοδηγείται από τις μυστικές υπηρεσίες. Από τα τέλη Ιουλίου, το Ισραήλ προετοιμαζόταν για ένα μεγάλο κύμα επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ και/ή το Ιράν. Αυτό που φαίνεται να συνέβη τώρα είναι ότι, με το που αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται να λάβει χώρα ([αυτή η επίθεση), πάτησαν το κόκκινο κουμπί και ξεκίνησαν τα πάντα.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η κλίμακα (των ισραηλινών χτυπημάτων). Μια στρατιωτική επιχείρηση με 100 αεροσκάφη είναι μια πολύ σημαντική απάντηση. Στο παρελθόν είχαμε δει επιχειρήσεις με δύο ή τρία αεροσκάφη. Αυτά τα τζετ είναι όλα εξοπλισμένα με όπλα με GPS. Η καθοδήγηση GPS σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζεις τους στόχους εκ των προτέρων. Η κατάσταση μοιάζει πολύ δυναμική, αλλά πρόκειται για μια πολύ ισχυρή απάντηση των Ισραηλινών», τονίζει ο Μπελ.

Κατά τον ίδιο, παρά την ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι υπήρξε εμπλοκή των ΗΠΑ. Εκτιμά ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο και το υποβρύχιο βρίσκονται στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν την ιρανική απειλή. «Αλλά προς το παρόν η κατάσταση μοιάζει με πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί».

«Θα κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε το Ισραήλ» και «θα πλήξουμε οποιονδήποτε μας απειλεί» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας την οποία συγκάλεσε την Κυριακή (24/8) το πρωί (07:00) στο αρχηγείο των IDF στο Ισραήλ, μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ στην επικράτειά του.

«Σήμερα το πρωί εντοπίσαμε τις προετοιμασίες της Χεζμπολάχ να επιτεθεί στο Ισραήλ. Σε συνεννόηση με τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του επιτελείου των IDF, δώσαμε εντολή στις IDF να δράσουν προληπτικά για να αποσοβήσουν την απειλή».

«Οι IDF εργάζονται έκτοτε εντατικά για να αποτρέψουν τις απειλές. Κατέστρεψαν χιλιάδες ρουκέτες που είχαν στόχο το βόρειο τμήμα της χώρας», υπογράμμισε ο Νετανιάχου, ζητώντας από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. «Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τη χώρα μας και να επιστρέψουν οι κάτοικοι του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους», κατέληξε, συμπληρώνοντας πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να ακολουθεί έναν απλό κανόνα: «Θα κάνουμε κακό σε όποιον μας κάνει κακό».

