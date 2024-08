Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ στόχευε στη βάση πληροφοριών των IDF στο κεντρικό Ισραήλ

Εναντίον της βάσης Glilot κοντά στη Χερτσλιγιά, όπου εδρεύουν αρκετές μονάδες πληροφοριών των IDF και το αρχηγείο της Μοσάντ, θεωρεί το Ισραήλ ότι στόχευε η Χεζμπολάχ εξαπολύοντας πυραύλους στην επικράτειά της την Κυριακή (25/8) το πρωί, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Οι IDF δήλωσαν ότι κατέστρεψαν χιλιάδες εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο την Κυριακή (25/8) το πρωί, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν στόχο το βόρειο Ισραήλ, αλλά και μερικοί το κεντρικό Ισραήλ.

Οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν η Χεζμπολάχ εξαπολύσει την επίθεσή της γύρω στις 5 το πρωί.

Since this morning, Israel intercepted 200+ rockets fired from Lebanon by Hezbollah, the Iranian-Backed Lebanese terror organization.



Israel has the right to defend itself! pic.twitter.com/eJB2b6Nf01