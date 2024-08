Επίθεση Χεζμπολάχ στο Ισραήλ με 320 πυραύλους - Μπαράζ αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο

Μαζική «επίθεση με μεγάλο αριθμό drones» και «320 ρουκέτες τύπου Κατιούσα» εναντίον της ισραηλινής επικράτειας εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναχαίτισαν αρκετούς από τους πυραύλους. Νωρίτερα της επίθεσης της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, οι IDF εξαπέλυσαν προληπτικά δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, διότι εντόπισαν προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για επίθεση «ευρείας κλίμακας» εναντίον του Ισραήλ. Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει εκτάκτως, η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 48 ώρες και διατείνεται ότι θα πλήξει οποιονδήποτε απειλεί την επικράτειά του.

Approx. 100 IAF fighter jets struck and eliminated thousands of Hezbollah rocket launcher barrels, aimed for immediate fire toward northern and central Israel.



More than 40 Hezbollah launch areas were struck.



We will do whatever is needed to defend our civilians and the State…

Ειδικότερα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον «σημαντικού στρατιωτικού στόχου», χωρίς να διευκρινίσει ποιον, και κατόπιν πως ολοκλήρωσε την «πρώτη φάση» των αντιποίνων της για την εξουδετέρωση του αρχηγού της Φουάντ Σουκρ. Όπως η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε, στο πλαίσιο της επίθεσής της επλήγησαν 11 ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Για την επίθεση καθώς και τις εξελίξεις μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ θα μιλήσει στις 18:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) ο αρχηγός της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η τρομοκρατική οργάνωση.

Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χεζμπολάχ στόχευε εναντίον της βάσης Glilot κοντά στη Χερτσλιγιά, όπου εδρεύουν αρκετές μονάδες πληροφοριών των IDF και το αρχηγείο της Μοσάντ.

Στο μεταξύ, οι IDF εξακολουθούν να επιχειρούν να αποτρέψουν απειλές σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

We are still operating to thwart real-time threats.



IDF fighter jets have just struck additional Hezbollah launchers in several areas in southern Lebanon and a terrorist cell operating in the area of Khiam in southern Lebanon.

Νωρίτερα, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας X, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, τόνισε πως «μαχητικά αεροσκάφη επιτίθενται αυτή τη στιγμή» σε θέσεις της Χεζμπολάχ. «Παρατηρήσαμε προετοιμασίες της Χεζμπολάχ για επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμά του συνταγμένο στα αραβικά, προορισμένο για τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

עשרות מטוסים של חיל האוויר תוקפים מטרות באזורים שונים בדרום לבנון. מערכות ההגנה האווירות, ספינות חיל הים ומטוסי חיל האוויר נמצאים במשימת הגנת שמי המדינה, מזהים ומיירטים איומים, ותוקפים בכל מקום בלבנון בו נדרש על מנת להסיר איומים ולפגוע בחיזבאללה pic.twitter.com/g9Y0dZbt1p — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) August 25, 2024

Κάλεσε «οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά σε ζώνες όπου επιχειρεί η Χεζμπολάχ» να φύγει «αμέσως (...) για την προστασία του και την προστασία της οικογένειάς του», συμπληρώνοντας πως «θα κάνει αυτό που είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

Since this morning, Israel intercepted 200+ rockets fired from Lebanon by Hezbollah, the Iranian-Backed Lebanese terror organization.



Israel has the right to defend itself!

Στο μεταξύ, από τις 07:00 το πρωί τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) ξανάρχισαν οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, μετά την καθυστέρηση απογειώσεων και την εκτροπή προσγειώσεων σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, την ώρα που το Ισραήλ δήλωνε ότι προσπαθεί να αποτρέψει επίθεση της Χεζμπολάχ.

Ισραήλ: Θα πλήξουμε οποιονδήποτε μας απειλεί

Οι περισσότεροι βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων –έγιναν τουλάχιστον 40, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ– έπληξαν στόχους στον νότιο Λίβανο. Όπως το Ισραήλ αναφέρει, θα πλήξουν οποιαδήποτε τοποθεσία απειλεί την επικράτειά του, σημειώνοντας ότι καταμέτρησαν «πάνω από 150» βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

Εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως η Ουάσιγκτον «θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στην ομάδα του να επικοινωνεί «επί μονίμου βάσεως» με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Νετανιάχου: Εγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου για τις 07:00 συγκάλεσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Γκάλαντ ανακοίνωσε πως κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο «εσωτερικό μέτωπο» –σε όλη την ισραηλινή επικράτεια– για 48 ώρες.

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις που προγραμματίζονταν από αυτό προς άλλους προορισμούς θα αναβάλλονταν και ότι οι εισερχόμενες πτήσεις θα εκτρέπονταν, ωστόσο πριν από λίγο έκανε γνωστό πως η λειτουργία του συνεχίζεται ομαλά από τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Οι σημερινές εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεζμπολάχ καταγράφτηκαν εν μέσω των συνομιλιών στο Κάιρο με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση

Οι φόβοι για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, το ξέσπασμα ολοκληρωτικού πολέμου, εντάθηκαν μετά την εξουδετέρωση του Φουάντ Σουκρ, αρχηγού της Χεζμπολάχ, σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, κι αυτόν μερικές ώρες αργότερα του Ισμαήλ Χανίγια, του αρχηγού της Χαμάς, στην Τεχεράνη. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ και ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση.

Συνομιλίες στο Κάιρο

Υπενθυμίζεται ότι διεξάγονται συνομιλίες στο Κάιρο προκειμένου να κλείσει συμφωνία για εκεχειρία, οι πιθανότητες για την οποία μοιάζουν λίγες. Ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων άρχισε την Πέμπτη (22/8) στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, με παρόντες τους επικεφαλής της Μοσάντ (ισραηλινή κατασκοπεία) Δαυίδ Μπαρνέα και της Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία) Ρονέν Μπαρ, του διευθυντή της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, του συντονιστή του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Μπρετ ΜακΓκέρκ, καθώς και των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς πήγε στο Κάιρο, χωρίς να αναμένεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες· επρόκειτο να συναντηθεί το Σάββατο (24/8) το βράδυ με Αιγύπτιους αξιωματούχος, είπε στέλεχος της Χαμάς.

Οι συνομιλίες είχαν ως τροχοπέδη κυρίως στο ζήτημα του ελέγχου του λεγόμενου «Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας», στενής ζώνης κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου που κυρίευσε ο ισραηλινός στρατός τον Μάιο.

Ο Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος οι δυνάμεις του να διατηρήσουν τον έλεγχο του «για να εμποδιστεί ο επανεξοπλισμός της Χαμάς που θα της επέτρεπε να διαπράξει εκ νέου τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου», σύμφωνα με το γραφείο του.

Από την πλευρά της, η Χαμάς απαιτεί την αποχώρηση των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων από όλη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης του «Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας».

Η Χαμάς επιμένει να ζητεί να εφαρμοστεί πρόταση όπως παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν την 31η Μαΐου και το ίδιο διαβεβαίωσε πως αποδέχεται στις αρχές Ιουλίου. Προέβλεπε ανακωχή έξι εβδομάδων, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες ζώνες της Γάζας, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων φυλακισμένων· κατόπιν, σε δεύτερη φάση, την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Νετανιάχου: Στόχος η εξουδετέρωση της Χαμάς

Ο Νετανιάχου δηλώνει σε κάθε ευκαιρία πως θα συνεχίσει τον πόλεμο ώσπου κατ’ αυτόν να εξουδετερωθεί εντελώς η Χαμάς. Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ την χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.199 Ισραηλινοί, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Άλλοι 251 άνθρωποι απήχθησαν εκείνη την ημέρα, από τους οποίους 105 συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα, πλην όμως 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.