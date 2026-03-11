Νέες απειλές Ιράν: Στο στόχαστρό μας τράπεζες και υποδομές στη Μ. Ανατολή που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι αμερικανοϊσραηλινές τράπεζες αποτελούν πλέον στόχο στη Μέση Ανατολή, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ φέρονται να στοχοποίησαν μία από τις τράπεζες της χώρας.

«Με αυτή την παράνομη και αντισυμβατική πράξη στον πόλεμο, ο εχθρός μας έδωσε το πράσινο φως να στοχοποιήσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

«Οι Αμερικανοί θα πρέπει να περιμένουν μια επώδυνη και αντίποινα από εμάς» και προειδοποίησαν τους ανθρώπους στην περιοχή να αποφεύγουν τις τράπεζες σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου.

Στη λίστα περιλαμβάνονται γραφεία που φέρονται να σχετίζονται με την Google, την Amazon, τη Microsoft, την Nvidia, την IBM, την Oracle και την Palantir στο Ισραήλ και σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι.

Όλα αυτά λίγο αφότου ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι το καθεστώς στοχεύει μόνο βάσεις που χρησιμοποιούνται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για την εξαπέλυση επιθέσεων σε ιρανικό έδαφος.

Νωρίτερα, το Ιράν απείλησε πως θα απαντήσει στις πρόσφατες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με ειδησεογραφικό πρακτορείο που συνδέεται με τον στρατό της Τεχεράνης, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων, μετά τις σφοδρότερες επιθέσεις στη χώρα από την έναρξη του πολέμου.

Ο Αμπολφάζλ Σεκάρτσι προέτρεψε επίσης τις χώρες της περιοχής και τους ομοϊδεάτες του Μουσουλμάνους να υποδείξουν «κρησφύγετα των αμερικανο-σιωνιστών» για να μεγιστοποιήσουν την ακρίβεια και τον αντίκτυπο των ιρανικών επιθέσεων, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη ζημιά στους αμάχους, οι οποίοι, όπως είπε, «χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες».