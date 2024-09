Νέες απειλές Χαμάς: Οι όμηροι θα επιστρέψουν σε φέρετρα, αν το Ισραήλ συνεχίσει τη στρατιωτική πίεση

Σε απειλές προχώρησε η Χαμάς, λέγοντας πως «οι όμηροι θα επιστρέψουν «μέσα σε φέρετρα» αν το Ισραήλ διατηρήσει τη στρατιωτική πίεση».

Ο Άμπου Ουμπάινταν, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ανέφερε ότι η οργάνωση έδωσε νέες οδηγίες στους φύλακες για το πώς να χειριστούν τους ομήρους εάν οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάσουν στα σημεία όπου βρίσκονται, στη Λωρίδα της Γάζας.

Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο AFP, ενώ στο Ισραήλ έχουν ξεσπάσει αντιδράσεις μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου έξι ομήρων.

Την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός ανέσυρε νεκρούς έξι ομήρους από μια σήραγγα στη Ράφα και κατηγόρησε τη Χαμάς για τον θάνατό τους. Ο Ουμπάιντα από την πλευρά του απάντησε ότι η οργάνωση επιρρίπτει την ευθύνη στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι νέες οδηγίες, τις οποίες δεν διευκρίνισε, δόθηκαν στους φρουρούς των ομήρων μετά την επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων από τις ισραηλινές δυνάμεις, τον Ιούνιο. Σε εκείνη την επιχείρηση ο στρατός απελευθέρωσε τους ομήρους εξαπολύοντας μια επιδρομή κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

«Η επιμονή του Νετανιάχου να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους μέσω στρατιωτικών πιέσεων, αντί να επισφραγίσει μια συμφωνία, σημαίνει ότι θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους σαβανωμένοι. Οι οικογένειες πρέπει να επιλέξουν αν τους θέλουν νεκρούς ή ζωντανούς», είπε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε «συγγνώμη» προς τις οικογένειες των έξι Ισραηλινών ομήρων που βρέθηκαν νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας και ενταφιάστηκαν χθες και σήμερα, διαμηνύοντας παράλληλα ότι η «η Χαμάς θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτό».

Απευθυνόμενος στους συγγενείς των ομήρων, ο Νετανιάχου είπε: «Σας ζητώ συγγνώμη που δεν τους φέραμε πίσω ζωντανούς. Ήμασταν κοντά αλλά δεν τα καταφέρουμε».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα δεχτεί τη «σφαγή» των έξι ομήρων και η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς «θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα».

🚨Benjamin Netanyahu holds a press conference as his job hangs in the balance: "I am asking for your forgiveness that we were not able to bring them back still alive." pic.twitter.com/u9LCRQlSAg

Επανέλαβε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, μιας στενής λωρίδας γης στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο. «Η υλοποίηση των πολεμικών στόχων περνά από τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας», δήλωσε.

«Ο άξονας του κακού (σ.σ. το Ιράν και η Χαμάς) τον χρειάζεται και για τον λόγο αυτό πρέπει να τον ελέγχουμε», επιμένοντας ότι «δεν θα υποκύψει στις πιέσεις» και τονίζοντας ότι ο έλεγχος αυτού του οδικού άξονα είναι «υπαρξιακό ζήτημα» για το Ισραήλ. «Μόνο όταν το καταλάβει η Χαμάς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», τόνισε.

Επίσης, αρνήθηκε ότι οι όμηροι σκοτώθηκαν λόγω της επιμονής του Ισραήλ να διατηρήσει τον έλεγχο του στρατηγικού διαδρόμου «Φιλαδέλφεια» στη Γάζα. «Συνέβη επειδή η Χαμάς δεν θέλει συμφωνία», είπε.

Τόνισε ότι «ο φόνος τους δεν οφείλεται στην απόφασή μας (σ.σ. για τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας) αλλά στην ίδια τη Χαμάς». Είπε μάλιστα ότι «αυτοί οι φονιάδες εκτέλεσαν έξι από τους ομήρους μας με πυροβολισμούς στο πίσω μέρος του κεφαλιού».

Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το τέλος του πολέμου στη Γάζα θα έρθει όταν η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τον θύλακα ενώ αναφερόμενος σε μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός είπε ότι οι διεθνείς πιέσεις θα πρέπει να ασκηθούν στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ.

Το θέμα του ελέγχου αυτής της περιοχής έχει μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, αφού η Χαμάς απαιτεί να αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός από τα σύνορα του θύλακα με την Αίγυπτο.

🇮🇱 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a news conference:



"I would define the end of the war in Gaza as when Hamas no longer rules Gaza. We would have thrown them out. I would define the end of World War II as when the Nazis no longer ruled Germany. To achieve that,… pic.twitter.com/fJhGYC0jyu