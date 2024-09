Η Χαμάς δολοφόνησε βάναυσα έξι ομήρους - Μπάιντεν: Θα το πληρώσουν, «Δεν θέλουν συμφωνία» λέει ο Νετανιάχου

Την αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε η βάναυση δολοφονία έξι ομήρων από τη Χαμάς.

Ειδικότερα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «το Ισραήλ δεν θα ησυχάσει μέχρι να συλλάβει τους υπεύθυνους για τη δολοφονία έξι ομήρων των οποίων οι σοροί ανασύρθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας».

«Το Ισραήλ δεσμεύτηκε να επιτύχει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση της ασφάλειας του», υπογράμμισε.



«Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία», επισήμανε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνησή του είναι προσηλωμένη στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ρίχνει την ευθύνη για την αποτυχία στη Χαμάς».

«Μαζί με όλους τους πολίτες του Ισραήλ, συγκλονίστηκα μέχρι τα βάθη της ψυχής μου από την τρομερή εν ψυχρώ δολοφονία έξι εκ των ομήρων», είπε ο Νετανιάχου, εκφράζοντας τη «βαθιά του εκτίμηση» για τους μαχητές της υπηρεσίας ασφαλείας των IDF και της Σιν Μπετ «που ρισκάρουν τη ζωή τους για την επιστροφή των γιων και των κορών μας».

«Λέω στους τρομοκράτες της Χαμάς που δολοφόνησαν τους απαχθέντες μας και λέω στους ηγέτες τους - έχετε χάσει τη ζωή σας. Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε. Θα σας καταδιώξουμε, θα σας προλάβουμε και θα σας φέρουμε υπόλογους», απείλησε ο Νετανιάχου.

«Από τον Δεκέμβριο, η Χαμάς αρνείται να διεξάγει πραγματικές διαπραγματεύσεις. Πριν από τρεις μήνες, στις 27 Μαΐου, το Ισραήλ συμφώνησε σε μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χαμάς αρνήθηκε. Ακόμη και αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαιροποίησαν το πλαίσιο της συμφωνίας στις 16 Αυγούστου, συμφωνήσαμε και η Χαμάς αρνήθηκε ξανά», δηλώνει ο Νετανιάχου - υποστηρίζοντας ότι ακόμη και τώρα, «ενώ το Ισραήλ διεξάγει εντατικές διαπραγματεύσεις με τους μεσολαβητές σε μια υπέρτατη προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία, η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε προσφορά».

«Χειρότερα από αυτό, εκείνη ακριβώς τη στιγμή δολοφόνησε έξι από τους ομήρους μας», συνεχίζει, υποστηρίζοντας ότι «αυτός που δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία».

Παρόλα αυτά, «η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι, να συνεχίσει να επιδιώκει μια συμφωνία που θα επιστρέψει όλους τους ομήρους μας και θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την ύπαρξή μας», δηλώνει ο Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι με ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε τα ονόματα των 6 σορών που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ανασύρθηκαν από σήραγγα στη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας.

Τα πτώματα των Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi και Ori Danino μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.



They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks