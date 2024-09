Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ονόματα των 6 νεκρών ομήρων της Χαμάς - Εντοπίστηκαν σε σήραγγα στη Ράφα

Με ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε τα ονόματα των 6 σορών που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ανασύρθηκαν από σήραγγα στη Ράφα της Λωρίδας της Γάζας.

Τα πτώματα των Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi και Ori Danino μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.



They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks