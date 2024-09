Μπορέλ: Τρομοκρατημένος από τη δολοφονία των 6 ισραηλινών ομήρων - Νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός

Νέα έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα απηύθυνε ο Ζοζέπ Μπορέλ, με αφορμή τη βάναυση δολοφονία των 6 ισραηλινών ομήρων της Χαμάς.

Παράλληλα, με ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι είναι τρομοκρατημένος από τη δολοφονία των 6 ομήρων.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, άφησε παράλληλα αιχμές, λέγοντας πως χρειάζεται κατάπαυση του πυρός για να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στα σπίτια τους.

I am horrified at the murder of 6 Israeli hostages of Hamas whose bodies were found in Gaza



These young innocent men women should have long been brought to safety & to their loved ones



We stand with all hostages



We need a ceasefire to end this tragedy & bring all hostages home