Νέες αναφορές για drone σε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο - Πρόσκαιρα προβλήματα για τις προσγειώσεις πτήσεων στο Όσλο

Το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία ανέστειλε προσωρινά μία ή περισσότερες προσγειώσεις νωρίς τη Δευτέρα, μετά από αναφορά για την εμφάνιση ενός drone κοντά στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τον διαχειριστή του, Avinor.

«Ένα ή περισσότερα αεροσκάφη περίμεναν στον αέρα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Κανένα αεροσκάφος δεν αναχώρησε για εναλλακτικά αεροδρόμια», δήλωσε εκπρόσωπος της Avinor.

Το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλέστηκε την αστυνομία, η οποία ανέφερε ότι έλαβε αναφορά γύρω στα μεσάνυχτα ότι ένας πιλότος της Norwegian Air νόμιζε ότι είδε τρία έως πέντε drones κατά την προσέγγιση του αεροδρομίου.

Η Avinor δήλωσε ότι δεν υπήρξαν περαιτέρω διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία.

Το NTB ανέφερε, επικαλούμενο την αστυνομία, ότι η θέαση του μη επανδρομένου αεροσκάφους παρέμεινε ανεπιβεβαίωτη.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει βυθιστεί επανειλημμένα στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της θέασης drones και των αεροπορικών εισβολών, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Όσλο και του Μονάχου.