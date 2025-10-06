Νέες αναφορές για drone σε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο - Πρόσκαιρα προβλήματα για τις προσγειώσεις πτήσεων στο Όσλο
oslo airport
oslo airport

Νέες αναφορές για drone σε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο - Πρόσκαιρα προβλήματα για τις προσγειώσεις πτήσεων στο Όσλο

06/10/2025 • 09:16
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
06/10/2025 • 09:16
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία ανέστειλε προσωρινά μία ή περισσότερες προσγειώσεις νωρίς τη Δευτέρα, μετά από αναφορά για την εμφάνιση ενός drone κοντά στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τον διαχειριστή του, Avinor.

«Ένα ή περισσότερα αεροσκάφη περίμεναν στον αέρα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Κανένα αεροσκάφος δεν αναχώρησε για εναλλακτικά αεροδρόμια», δήλωσε εκπρόσωπος της Avinor.

Το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλέστηκε την αστυνομία, η οποία ανέφερε ότι έλαβε αναφορά γύρω στα μεσάνυχτα ότι ένας πιλότος της Norwegian Air νόμιζε ότι είδε τρία έως πέντε drones κατά την προσέγγιση του αεροδρομίου.

Η Avinor δήλωσε ότι δεν υπήρξαν περαιτέρω διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία.

Το NTB ανέφερε, επικαλούμενο την αστυνομία, ότι η θέαση του μη επανδρομένου αεροσκάφους παρέμεινε ανεπιβεβαίωτη.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει βυθιστεί επανειλημμένα στο χάος τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της θέασης drones και των αεροπορικών εισβολών, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Όσλο και του Μονάχου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
DRONES

Διαβάστε Περισσότερα