Νέα Υόρκη: Σφοδρή χιονοθύελλα «πάγωσε» τις αερομεταφορές - Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Χιονοθύελλες σάρωσαν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο, διαταράσσοντας τις αερομεταφορές και οδηγώντας τις Αρχές σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ να κηρύξουν τις κομητείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι κάτοικοι σε μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής χώρας κλήθηκαν να αποφύγουν τις μετακινήσεις, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών στους δρόμους.

«Η ασφάλεια των κατοίκων της Νέας Υόρκης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μου», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ.

Μέχρι νωρίς το Σάββατο, 15 έως 25 εκατοστά χιονιού είχαν καλύψει εκτεταμένη περιοχή από το Σίρακιουζ της κεντρικής Νέας Υόρκης έως το Λονγκ Αιλαντ στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πολιτείας, καθώς και στο Κονέκτικατ, δήλωσε ο Μπομπ Οραβεκ, μετεωρολόγος του Κέντρου Πρόγνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Στη Νέα Υόρκη το χιόνι έφθασε τα 5 έως 10 εκατοστά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με 11 εκατοστά να καταγράφονται στο Σέντραλ Παρκ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χιονόπτωση από το 2022, ανέφερε ο Οραβεκ. «Τα καλά νέα είναι ότι τα δύσκολα έχουν περάσει», είπε.

Το Νιου Τζέρσεϊ ενεργοποίησε το σχέδιο «Code Blue», ώστε να μεταφερθούν άστεγοι σε κλειστούς χώρους προκειμένου να προστατευθούν από το ψύχος.

Χάος στα αεροδρόμια

Ωστόσο, οι επιπτώσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στους ταξιδιώτες. Περισσότερες από 14.400 εσωτερικές πτήσεις στις ΗΠΑ είχαν ακυρωθεί ή καθυστερήσει μέχρι τα μέσα του πρωινού του Σαββάτου, με τη συντριπτική πλειονότητα των προβλημάτων να εντοπίζεται στην περιοχή της Νέας Υόρκης, περιλαμβανομένων των αεροδρομίων John F. Kennedy, LaGuardia και Newark Liberty, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Σύμφωνα με αναφορές, επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον, άλλες 2.100 διεθνείς πτήσεις που επρόκειτο να απογειωθούν ή να προσγειωθούν στις ΗΠΑ το Σάββατο ακυρώθηκαν.

Εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών American Airlines, United Airlines και JetBlue Airways δήλωσαν στο Reuters ότι οι εταιρείες προχώρησαν σε κατάργηση των τελών αλλαγής εισιτηρίων, τα οποία συνήθως επιβάλλονται για επανακράτηση, για επιβάτες των οποίων τα ταξιδιωτικά σχέδια επηρεάστηκαν από τις καιρικές διαταραχές.

Παράλληλα, εκδόθηκαν προειδοποιήσεις παγοθύελλας και συστάσεις για χειμερινές καιρικές συνθήκες για το μεγαλύτερο μέρος της Πενσυλβάνιας και για μεγάλο τμήμα της Μασαχουσέτης.