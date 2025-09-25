Νέα προβλήματα από drones στη Δανία - Προσωρινό κλείσιμο δεύτερου αεροδρομίου σε τέσσερις μέρες

Το αεροδρόμιο Άαλμποργκ της Δανίας, το οποίο χρησιμοποιείται για εμπορικές και στρατιωτικές πτήσεις, έκλεισε λόγω της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο του, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Πέμπτη το πρωί, δύο ημέρες μετά το κλείσιμο του κύριου αεροδρομίου της Κοπεγχάγης λόγω παρατηρήσεων drones που προκάλεσαν ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Η δανική εθνική αστυνομία ανέφερε ότι τα drones ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο με αυτά που είχαν σταματήσει τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για τέσσερις ώρες λίγες ημέρες νωρίτερα. Η τοπική αστυνομία ανέφερε αργότερα ότι τα drones είχαν εγκαταλείψει την περιοχή του Άαλμποργκ μετά από περίπου τρεις ώρες.

Η Δανία δήλωσε την Τρίτη ότι το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ήταν η πιο σοβαρή επίθεση μέχρι στιγμής σε κρίσιμη υποδομή της και το συνέδεσε με μια σειρά από υποψίες εισβολών ρωσικών drones και άλλες διαταραχές σε όλη την Ευρώπη.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρέασε επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της Δανίας, καθώς χρησιμοποιείται ως στρατιωτική βάση, πρόσθεσε η αστυνομία. Οι δανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι βοηθούσαν την τοπική και την εθνική αστυνομία στην έρευνα, αλλά αρνήθηκαν να κάνουν περαιτέρω σχόλια.

Οι αρχές της Νορβηγίας έκλεισαν επίσης τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου του Όσλο για τρεις ώρες το βράδυ της Δευτέρας, μετά την εμφάνιση ενός drone.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τρίτη ότι τα drones που σταμάτησαν τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης ήταν μέρος ενός «συνεχούς μοτίβου αμφισβήτησης των συνόρων μας».

Οι υποψίες για ρωσική εμπλοκή στο περιστατικό του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης ήταν αβάσιμες, δήλωσε την Τρίτη ο πρέσβης της Ρωσίας στη Δανία.

Οι νορβηγικές και δανικές αρχές βρίσκονται σε στενή επαφή σχετικά με τα περιστατικά της Κοπεγχάγης και του Όσλο τη Δευτέρα, αλλά η έρευνά τους δεν έχει ακόμη διαπιστώσει κάποια σύνδεση, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας.

Η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης ανακοίνωσε ότι «περισσότερα από ένα drone» είχαν θεαθεί κοντά στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ και πετούσαν με αναμμένα φώτα.

Η Eurocontrol, που εποπτεύει τον ευρωπαϊκό έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ θα ήταν «μηδενικές» μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης λόγω της δραστηριότητας των drones στην περιοχή.

Η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης δήλωσε ότι δεν μπορούσε να προσδιορίσει τον τύπο των drones ή αν ήταν τα ίδια με αυτά που πέταξαν πάνω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης τη Δευτέρα.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος είναι ο δράστης πίσω από αυτό», δήλωσε ένας αξιωματικός της αστυνομίας.

Η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης δήλωσε αργότερα ότι οι προσπάθειες για την κατάρριψη των drones δεν είχαν επιτυχία και ότι οι χειριστές των drones δεν είχαν ακόμη συλληφθεί.

Η αστυνομία της Νότιας Γιουτλάνδης ανέφερε σε ανάρτησή της στο X ότι drones είχαν επίσης παρατηρηθεί κοντά στα αεροδρόμια των δανικών πόλεων Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκριντστούρπ.

Η αεροπορική βάση Σκριντστούρπ στη Νότια Γιουτλάνδη είναι η βάση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35 της Δανίας.

Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Θόρκιλντ Φόγκντε δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα είχαν αναφέρει στην αστυνομία την παρατήρηση drone από τη Δευτέρα.

«Φυσικά, πολλές από αυτές τις αναφορές δεν αφορούν δραστηριότητες που ενδιαφέρουν την αστυνομία ή το στρατό, αλλά μερικές από αυτές ναι, και νομίζω ότι αυτή στο Άαλμποργκ είναι μια από αυτές», είπε.

Η αστυνομία δήλωσε ότι διεξάγει περαιτέρω έρευνα στον τόπο του συμβάντος και συνεργάζεται με την εθνική υπηρεσία πληροφοριών και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και με τις αρχές άλλων χωρών.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ ή τους κατοίκους της περιοχής, ανέφερε η αστυνομία.

Πρόσθεσε ότι τρεις πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια.