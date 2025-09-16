Νέα επίθεση του Ισραήλ στην Υεμένη - Στόχος το λιμάνι της Χοντέιντα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη πως επιτέθηκε κατά θέσεων των Χούθι στο λιμάνι της Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη.

Όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF), στόχος ήταν οι στρατιωτικές υποδομές των Χούθι.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε πως «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι χρησιμοποιεί το λιμάνι της Χοντέιντα για τη μεταφορά πολεμικών μέσων που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς και τα οποία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των συμμάχων του,

Το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι δρα με την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση του Ιράν για να στοχεύσει το Ισραήλ και τους συμμάχους του, εκμεταλλευόμενο τον θαλάσσιο χώρο για τη διεξαγωγή επιθέσεων και τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον εμπορικών και φορτηγών πλοίων στον διεθνή θαλάσσιο χώρο.

Ο Στρατός θα συνεχίσει να δρα ενάντια στις επανειλημμένες επιθέσεις του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι εναντίον του Ισραήλ και θα παραμείνει αποφασισμένος να συνεχίσει να ενεργεί με δύναμη για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής κατά των πολιτών του Ισραήλ, ανεξαρτήτως απόστασης»

Οι επιθέσεις στην Υεμένη λαμβάνουν χώρα καθώς το Ισραήλ εντείνει τη χερσαία επιχείρηση του για την καταλήψη της πόλης της Γάζας.

«Έχει ξεκινήσει μια εντατική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Το Ισραήλ θα γίνει η σούπερ Σπάρτη», τόνισε την Τρίτη το πρωί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο να υπογραμμίζει ότι ο στρατός θα συνεχίσει την επιχείρηση προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό του. Η επιχείρηση γίνεται γρήγορα αλλά και με ασφάλεια, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ομήρων και των αμάχων.

Σύμφωνα με τους IDF, πάνω από 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει την πόλη, στην οποία Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται ως «ανθρώπινες ασπίδες». Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην Πόλη της Γάζας εντάθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, ενώ παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων είχαν εισέλθει στην πόλη.

Κατς για την επίθεση στο λιμάνι Χοντέιντα: Συνεχίζεται ο ναυτικός και αεροπορικός αποκλεισμός των Χούθι

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι το πλήγμα στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης είχε στόχο τη συνέχιση του «ναυτικού και αεροπορικού αποκλεισμού της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι».

חיל האוויר תקף כעת את נמל חודיידה בתימן כדי להבטיח את המשך המצור הימי והאווירי על ארגון הטרור החות'י.



ארגון הטרור החות'י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025

«Η τρομοκρατική οργάνωση των Χούθι θα συνεχίσει να δέχεται χτυπήματα και θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα για κάθε προσπάθεια επίθεσης κατά του κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε.