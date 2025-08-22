Νέα ένταση μεταξύ της Κίνας και των Φιλιππίνων - Αυστηρές προειδοποιήσεις από το Πεκίνο

Ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής της Κίνας, Γκαν Γιου, προειδοποίησε την Παρασκευή τις Φιλιππίνες να σταματήσουν αμέσως τις «προκλήσεις και την υπερβολή», λέγοντας ότι τα σκάφη τους πλησίασαν ένα σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής «με τρόπο αντιεπαγγελματικό και επικίνδυνο».

Η κινεζική ακτοφυλακή θα προχωρήσει στην προστασία των δικαιωμάτων και την επιβολή του νόμου στα ύδατα της ατόλης Second Thomas σύμφωνα με το νόμο, προστατεύοντας την εθνική κυριαρχία και τα θαλάσσια δικαιώματα και συμφέροντα, δήλωσε ο εκπρόσωπός της.