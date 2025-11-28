«Ναυάγιο» στις συνομιλίες Βρετανίας - ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE

Η Βρετανία δήλωσε την Παρασκευή ότι οι συνομιλίες για την ένταξή της στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, SAFE κατέρρευσαν, προσθέτοντας ότι θα συμφωνήσει μόνο σε κάτι που είναι προς το εθνικό συμφέρον και προσφέρει αξία για τα χρήματα των φορολογουμένων.

«Αν και είναι απογοητευτικό ότι δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πρώτο γύρο του SAFE, η βρετανική αμυντική βιομηχανία θα μπορεί ακόμη να συμμετέχει σε έργα μέσω του SAFE με όρους τρίτης χώρας», δήλωσε ο Νικ Τόμας-Σίμοντς, ο Βρετανός υπουργός για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν με καλή πίστη, αλλά η θέση μας ήταν πάντα σαφής: θα υπογράψουμε μόνο συμφωνίες που είναι προς το εθνικό συμφέρον και προσφέρουν αξία για τα χρήματα», πρόσθεσε.