ΝΑΤΟ: Σχεδιάζει «μακροπρόθεσμη βοήθεια» για την Ουκρανία - Εξετάζει ταμείο 100 δισ. ευρώ

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να προχωρήσουν στον σχεδιασμό μιας μακροπρόθεσμης στρατιωτικής στήριξης της Ουκρανίας, ωστόσο η πρόταση του Γενικού Γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ να γίνει αυτό μέσω ενός πενταετούς ταμείου ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις.

Η πρόταση του Στόλτενμπεργκ θα έδινε επίσης στη Συμμαχία έναν πιο άμεσο ρόλο στον συντονισμό της προμήθειας όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού στην Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, αναφέρει το Reuters, το ΝΑΤΟ θα αναλάμβανε κάποιες εργασίες συντονισμού από τον ad hoc συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, γνωστό ως ομάδα Ράμσταϊν - μια κίνηση που σχεδιάστηκε εν μέρει λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα περικοπής της αμερικανικής υποστήριξης εάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, δήλωσαν διπλωμάτες.

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

«Πρέπει να αλλάξουμε τη δυναμική της υποστήριξής μας», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ. «Πρέπει να εξασφαλίσουμε αξιόπιστη και προβλέψιμη βοήθεια για την ασφάλεια στην Ουκρανία για μεγάλο χρονικό διάστημα ... λιγότερο με βραχυπρόθεσμες προτάσεις και περισσότερο με πολυετείς δεσμεύσεις».

Είπε ότι στόχος είναι να ληφθεί απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.

Διπλωμάτες δήλωσαν ότι υπάρχει μια αυξανόμενη άποψη εντός του ΝΑΤΟ ότι ήρθε η ώρα να τεθεί η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο και ότι το ΝΑΤΟ είναι το πλέον κατάλληλο για να το κάνει αυτό.

Ωστόσο, τόνισαν ότι δεν ήταν σαφές αν το ποσό των 100 δισ. ευρώ θα γινόταν αποδεκτό ή πώς θα χρηματοδοτούνταν. Υπενθυμίζεται ότι για να εγκριθούν, οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ απαιτούν συναίνεση μεταξύ των 32 μελών του.

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Οι αρχικές αντιδράσεις έδειξαν ότι η απόφαση μπορεί να μην είναι τόσο εύκολη.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σίγιαρτο δήλωσε ότι η Ουγγαρία «δεν θα υποστηρίξει καμία πρόταση του ΝΑΤΟ που θα μπορούσε να φέρει τη Συμμαχία πιο κοντά στον πόλεμο ή να τη μετατοπίσει από αμυντικό σε επιθετικό συνασπισμό», έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζόλταν Κόβακς στο X.

🛑FM Péter Szijjártó announced Hungary's opposition to increasing @NATO's coordination role in arms deliveries and training Ukrainian forces, refusing to participate in planning, operations, or funding. This stance was outlined during a press briefing at the NATO foreign… pic.twitter.com/bOhcPDYv9E