Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με Χ. Φιντάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Τι συζήτησαν

Ολοκληρώθηκε, προ ολίγου, συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή θέματα, ο οδικός χάρτης της διμερούς συνεργασίας και η προετοιμασία της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Άγκυρα τον Μάιο.

